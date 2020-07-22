2020-07-22T17:54:11+03:00
В мире

Спикер Палаты представителей Конгресса США: Мы перенесли "вирус Трампа"

Нэнси Пелоси дала интервью CNN
Алексей ОСИПОВ
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.Фото: REUTERS
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В интервью телеканалу CNN спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, одна из самых ярых противниц действующего президента США Дональда Трампа, в очередной раз обвинила его в бездействии на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране.

По ее словам, Трамп только теперь, спустя несколько месяцев с момента начала пандемии COVID-19, стал признавать свои ошибки и понимать степень серьезности сложившейся ситуации.

«То, что мы перенесли, это в значительной степени "вирус Трампа"», - сказала лидер демократов в Конгрессе.

Ранее сам Трамп назвал коронавирус «китайским» и даже «кунг-флю» (флю на английском языке звучит название гриппа – Прим.ред.).

По числу зараженных, по состоянию на сегодняшний день, США занимают первое место в мире. В стране зафиксировано более 3,5 млн. случаев заражения, более 140 тыс. чел от коронавируса умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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