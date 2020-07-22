"Софья во всем его поддерживает": жена Михаила Ефремова будет защищать мужа в суде

Дело Михаила Ефремова близится к развязке: в начале августа процесс стартует в Пресненском суде столицы. Решать судьбу артиста будет "звездная" судья Елена Абрамова - именно она приговорила к реальным срокам футболистов-дебоширов Кокорина и Мамаева, а также отправила за решетку "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко.

- Я с ней не знаком, хотя в такой суматохе мог и не запомнить: у меня сейчас в производстве 83 дела. Гражданские, уголовные, семейные - сплю только в самолете, - рассказал kp.ru адвокат Ефремова Эльман Пашаев. - Я надеюсь, что суд начнется как можно скорее, это и было нашей целью. Говорили, якобы я стану затягивать процесс, но ничего подобного. Кроме того, я хочу, чтобы слушания проходили в открытом режиме с участием прессы. Мы должны установить истину, и если Ефремов поймет, что он виновен, он готов понести наказание.

- Простите, а как можно не знать, виновен ты или нет? - поинтересовалась у Пашаева "КП".

- Он ведь ничего не помнит! Будем восстанавливать хронику событий.

Адвокат Эльман Пашаев.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вас привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики - чем все закончилось?

- А еще не закончилось. Решение в течение месяца примет адвокатская палата. Но мне это смешно. Говорят, я раскрыл адвокатскую тайну. Извините, но это только Ефремов может решать, раскрыл я что-то лишнее о нем, или нет. На меня напрямую оказывали давление влиятельные люди - из Госдумы, Совета Федерации. Сказали: "Поговори с Ефремовым, пусть признает свою вину. Иначе лишишься адвокатского статуса". Но я этого не боюсь.

- Кто будет выступать в суде в защиту Ефремова - жена, дети?

- Да, супруга будет выступать как свидетель. Знаете, она удивительная женщина. Такая хрупкая, а все на ней держится. Софья во всем поддерживает Ефремова. Он, слава богу, ничего о себе не читает в Интернете. Она - да. Но я сразу попросил: "Ничего ему не рассказывай, иначе он с ума сойдет". И она молчит.

- Сколько, если не секрет, составляет ваш гонорар, и зависит ли он от победы в деле?

- В уголовных делах нет так называемого "гонорара успеха" - премии за оправдательный приговор. Да и гарантий тут никаких не может быть, я сразу предупредил семью: "Это как московская погода - переменчиво и непредсказуемо". Но, поверьте, мой гонорар очень большой, нулей много.

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