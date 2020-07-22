Маска – это часть образа

Всероссийский конкурс молодых дизайнеров «Маска.ART» (Сделано в России ТОЧКА РУ) проходил с 25 мая по 20 июля.

Его главная творческая идея – сделать посткоронавирусную эпоху, в которую нам всем доводится жить, безопасной и в то же время эстетичной.

А главная техническая задача конкурса заключалась в помощи молодым талантам из регионов объявить о себе и занять соответствующее способностям место под солнцем. Некоторым из участников конкурс принес дополнительные баллы для поступления в вуз, опыт работы с Валентином Юдашкиным и путевку на Неделю Моды в Москве.

Творческие работы поступили на конкурс из 40 субъектов Российской Федерации, а также из Беларуси и Кыргызстана. В качестве гостей в творческом состязании приняли участие дизайнеры из Китая и Узбекистана.

Известные российские дизайнеры, искусствоведы, преподаватели, руководители ведущих изданий в области моды и предприятий легкой промышленности, а также члены отраслевых союзов и организаций во главе с российским кутюрье, народным художником РФ и заслуженным деятелем искусств РФ Валентином Юдашкиным оценивали работы, представленные в четырех номинациях. Это - «Маска как элемент образа», «Виртуальный образ», «Художественное произведение» и «Маски для социальных сетей».

Ректор РГУ им. А.Н.Косыгина, вице-президент национальной академии индустрии моды, почётный член Российской академии художеств Валерий Белгородский так прокомментировал открывающиеся перед ребятами возможности: «Это первый виртуальный конкурс для нас такого масштаба. Однако участие в нем, один только выход на его подиум – уже большая работа. Кроме того, мы практикоориентированный вуз, результаты обучения которого студент может показать не только внутри альма-матер. Многие наши выпускники выходят в большую жизнь со своими готовыми брэндами и сложившимися командами. Наш университет был первым среди тех, кто начал выдавать вместе с дипломами трудовые книжки».

Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-конференции по итогам конкурса принял участие Президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий. Он подчеркнул, что проигравших в конкурсе нет. Даже те молодые дарования, чьи имена не попали в список финалистов, продемонстрировали очень яркие работы и поэтому тоже не окажутся без профессиональной поддержки.

Владислав Устиненков, пресс-секретарь конкурса, к сказанному добавил, что сегодня поменялось отношение к моде. По его словам, мода – это не только про красоту и эстетику, но и про нашу жизнь. И если раньше общество в аллегорическом смысле призывали скинуть маски, то в наши дни это буквально вопрос здоровья и жизни и неотъемлемая часть образа.

Выбрать лучших из лучших оказалось не так просто, несмотря на то, что в составе жюри значились, кроме вышеназванных, такие авторитетные имена в Мира Моды, как Татьяна Михалкова, общественный деятель, президент благотворительного фонда «Русский силуэт»; Александр Богза, руководитель «RUSSIA.YOUTHFASHIONWEEK», Папин Апроян Руководитель «SOCHI FASHION WEEK» и другие.

Гран-При получила Джемма Амарова. Именно ей досталась Неделя Моды в Москве.

Подведение итогов прошло в рамках закрытого показа и онлайн-дефиле. Почетными гостями стали Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Игоревич Кожин, Заместитель Министра науки и высшего образования Петр Александрович Кучеренко, Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Геннадьевич Обрывалин, Президент культурно-благотворительного фонда «Артэс», Ассоциации высокой моды и прет-а-порте Александр Леонидович Дотсман, Исполнительный директор Московского музея современного искусства, Вице-президент Российской академии художеств Василий Зурабович Церетели.

Остальные финалисты получили ценные призы, дополнительные баллы при поступлении в бакалавриат или магистратуру РГУ имени Косыгина - один из главных вузов страны в области дизайна и легкой промышленности, стажировки в ведущих домах моды и на крупных отраслевых предприятиях. Среди призов также бесплатные фотосессии для коллекций молодых дизайнеров, подарки от партнеров.

Будем надеяться, что в мире станет больше вкуса, гармонии и заботы о себе.