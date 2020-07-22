2020-07-22T17:58:18+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: «В этом году Кубань первой в стране завершила уборку»

С какими сложностями пришлось столкнуться в эту уборочную кампанию и каких побед добиться, рассказал губернатор
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Вот уже несколько лет Кубань бьет рекорд по урожаю зерновых. Несмотря на то, что аграрии региона также как и другие сталкиваются с неблагоприятными погодными явлениями, в регионе делают все для того, чтобы никакие катаклизмы не сказались на уборочной компании. Так в конце весны стало понятно, что заморозки, выдувание посевов и снова заморозки не лучшим образом скажутся на зерновых, но краснодарские власти предприняли ряд мер, чтобы максимально снизить потери. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева был создан штаб, специалисты которого на протяжении нескольких месяцев ежедневно выезжали в поля. Что в итоге мы наблюдаем в июле? Кубань первой завершила уборку зерновых.

Урожай 2020 года превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная доля в общем объеме зерна приходится на пшеницу – намолочено более 8 млн тонн.

– Этот результат стал действительно победой, потому что достигался в сложных условиях. Засуха, заморозки, выдувание посевов и снова заморозки. Ученые оценивали ситуацию как аномальную, таких резких погодных скачков в регионе не было десятки лет. Не оптимистические прогнозы экспертов позволяли рассчитывать максимум на урожайность 39- 40 ц/га. Более того – под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года, так как пострадали и семенные посевы. Но именно эти суровые условия подстегнули аграриев мобилизовать все свои силы, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор особо отметил вклад ученых, которые в ручном режиме обследовали каждое поле, оценивали состояние посевов и подбирали схему спасения урожая. Благодаря такой организации работы и удалось получить результат. В итоге средняя урожайность в крае составила 40,3 ц/га, а пшеницы – 49,4 ц/га,что заметно выше изначальных прогнозов.

- Из обследованных 5 млн тонн зерна, продовольственное 2, 3 и 4 класса составляет 86%. А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки, – подчеркнул Кондратьев.

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