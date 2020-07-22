Первое венчание в Главном военном храме

- Я мечтала о венчании 15 лет, и сделать это в военном храме для нашей семьи, где все военные, очень символично, - говорит ветеран труда 83-летняя Ирина Иннокентьевна Ковалева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791972" frameborder="0"></iframe> Ирина Ковалева - о венчании.

Она стоит рядом с мужем Анатолием Никифоровичем. Как на старинных фотографиях: ее рука лежит на его плече. Супруги Ковалевы вместе 58 лет. Война опалила их детство: он оказался в блокадном Ленинграде, она - работала на заводе. Оба - активные участники ветеранского движения Московского Комитета ветеранов войны.

Ирина и Анатолий Ковалёвы вместе уже 58 лет.Фото: Александр БОЙКО

- Мы познакомились уже после войны в Ленинграде. Я шла по Невскому, а он ко мне приставал. Молодой, красивый, только закончил Военно-морское училище. Даже когда замуж за него выходила, он был в морской форме. На фуражке - золотые дубовые листья, на кителе - золото, на поясе - кортик, - делится драгоценными воспоминаниями Ирина Иннокентьевна.

Чета Ковалевых - активные участники ветеранского движения Московского Комитета ветеранов войны.Фото: Александр БОЙКО

Но в Ленинграде Анатолия служить не оставили. Моряков переодели в шинели и перебросили в Сибирь, где из них стали готовить ракетчиков. Тогда это была совершенно новая военная профессия.

- Я с ним объехала многие гарнизоны Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. Служил он, как и полагается, от лейтенанта до полковника. Ах, какие же были красивые девушки в дальних гарнизонах. Молодые офицеры после войны выбирали себе в жены самых симпатичных, - Ковалева смотрит влюбленными глазами на 82-летнего супруга.

В главном военном соборе России идет церковная жизнь - проводятся службы и таинства.Фото: Александр БОЙКО

После венчания Ирину и Анатолия поздравили многочисленные дети и внуки. Сделали общую фотографию на фоне алтаря.

- Первым в храме был крещен ребенок прораба, который руководил строительством храма, потом крестили седьмого ребеночка уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой, - рассказал еженедельнику «Звезда» ключарь собора, владыка Клинский Стефан. Он и провел обояд венчания.

В помещении Храма Воскресения Христова (он же - Главный храм Вооружённых Сил России).Фото: Александр БОЙКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791966" frameborder="0"></iframe> Ключарь Главного храма Вооруженных Сил владыка Стефан - о таинстве венчания.

- Венчанный брак - это особая ответственность, и в этом браке вы отдаете частичку друг друга, - напутствовал молодых владыка. - Мы приглашаем венчаться наших граждан, и прежде всего нашу молодежь.

Напомним, Собор Воскресения Христова в парке «Патриот» был открыт к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и возвели его на средства из добровольных пожертвований.