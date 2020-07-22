Нефтяники резко увеличили объемы торгов бензином и дизелем через биржу

Автомобилисты наверняка помнят скандал месячной давности. Цены на нефть мизерные, а котировки на бензин в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой бирже бьют рекорды. Где логика? К изучению биржевой аномалии приступила Федеральная антимонопольная служба, которая заподозрила сговор.

Внимание ФАС к проблеме принесло результат…

«Со 2 по 17 июля (1 июля торги не проводились из-за голосования по поправкам к Конституции) рост среднесуточных объемов по бензину составил 23% до 32 000 т; по дизелю – 19,4% до 43 000 т. В лидерах по-прежнему остается «Роснефть» (17 800 т бензина и 20 900 т дизтоплива на 17 июля). Крупные объемы топлива выставили на продажу «Лукойл» (4200 и 4700 т соответственно), «Газпром нефть» (3700 т и 2900 т), «Газпром нефтехим Салават» (1600 т и 3300 т)», - приводят результаты продажи бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) «Ведомости».

Что же произошло месяц назад? Эксперты отмечали дефицит топлива на рынке, который произошел в результате стечения обстоятельств: нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не успели выйти с плановых ремонтов до окончания режима самоизоляции в стране, а те, кто заработал в полную мощность стараются отправлять бензин на экспорт. Оказывается, именно в данное время НПЗ продавать самые ходовые марки топлива, включая АИ-95, в родной стране… не выгодно!

Мы уже приводили эти данные. В июне продажи топлива ряда крупнейших компаний через биржу существенно сократились: Лукойл снизил поставки на 37% по сравнению с маем 2020 года (и на 30% год к году), Сургутнефтегаз на 22% по сравнению с предыдущим месяцем и на столько же год к году. Выпадающие объемы замещала «Роснефть» - крупнейший поставщик топлива на внутренний рынок (на долю компании приходится порядка 40% биржевых объемов). Причем, за первые 18 дней июня компания наоборот увеличила поставки на 4,2 тыс.т (или на 4%).

Представители независимых АЗС просили федеральные власти снять эмбарго на импорт топлива в Россию, действующее до 1 октября, и отменить демпфирующий механизм.

Напомним, демпферный механизм в топливной отрасли России заработал в 2019 году. Это вроде обратного акциза для НПЗ, который должен стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо: при низких экспортных ценах на российскую нефть стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом; если же экспортные цены на нефть высокие, то государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин и дизтопливо внутри страны. В это в теории, а на практике цены, похоже, лишь растут.

В правительстве решили не отказываться от демпфера. Но вместе с тем Минэнерго и ФАС поддержали снятие запрета на импорт топлива (предложение рассматривается кабинетом министров), а также договорились об увеличении обязательных нормативов биржевых торгов для НПЗ – с 10% до 11% от общего объема производства по бензину и с 6% до 7,5% по дизтопливу. В результате с начала июля цены бензина в опте за счет увеличения объемов торгов начали падать.

«Продажи бензина в июле выросли на 23%, дизеля – на 19%. С 1 января по середину июля экспорт бензина нарастили «Лукойл» (на 247% к аналогичному периоду 2019 г.), «Газпром нефть» (+51%), принадлежащий «Татнефти» НПЗ «Танеко» (+34%) и Антипинский НПЗ (+32%), следует из данных ЦДУ ТЭК Минэнерго. Снизили поставки за рубеж «Роснефть» (-15%), «Газпром» (-3%), ТАИФ-НК (-37%) и «Фортеинвест» (-56%)», - уточняют «Ведомости».