Волонтерство стало частью Конституции РФ

В честь празднования профессиональной даты НСКВ с партнерами подготовили проект “Добрые дела бизнеса”.

Отныне каждый корпоративный волонтер в любом регионе Отечества может отметить свои «добрые дела» на специальной интерактивной карте и поделиться данной информацией в социальных сетях в один клик.

Ирина Жукова, председатель Национального Совета по корпоративному волонтёрству; директор по корпоративным программам и устойчивому развитию, «Филип Моррис Интернэшнл» в России: «Сегодня мы с гордостью можем констатировать, что и у корпоративного волонтёрства есть свой праздник! Мы давно хотели, чтобы корпоративное волонтёрство стало видимой и значимой частью, поскольку оно вносит ощутимый вклад в реализацию целей устойчивого развития. Появление своего дня в календаре означает, что мы стали заметными, к нам стали прислушиваться. НСКВ существует с 2014 года, и за это время стал сильной и неформальной организацией, которая сейчас объединяет около 70 компаний по всей России и активно занимается региональным развитием.»

Вадим Ковалев, член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, ответственный Секретарь НСКВ: «В Конституции России, в основном законе страны, теперь есть строчки о том, что государство поддерживает волонтёрское движение. Эти строки появились там неслучайно, это в том числе результат нашей работы. По данным ВЦИОМ, в волонтёрство приходит 20% людей благодаря волонтёрским программам компаний. Как и у любого устоявшегося явления, у корпоративного волонтёрства появляется свой день и свои традиции».

В ходе мероприятия представители бизнеса из Москвы, Тюмени, Оренбурга, Самары, Краснодарского края, власти и НКО поделились своими проектами с участием корпоративных волонтеров, примерами поддержки инициатив по развитию корпоративного волонтерства как со стороны органов власти, так и со стороны бизнеса и некоммерческого сектора. Участники также затронули тему pro bono волонтерства и онлайн форматах участия волонтеров, которые стали в период кризиса наиболее актуальны и востребованы.

Станислав Каспаров, директор, Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия, СИБУР: «Партнёрство в интересах устойчивого развития является для нас одной из ключевых целей. Мы понимаем, что популяризация корпоративного волонтерства, взаимодействие с местными сообществами, НКО, органами власти в волонтёрском направлении очень сильно мультиплицирует эффект, генерирует новые идеи и расширяет возможности».

Павел Таргашин, директор по новому бизнесу, Fistashki agency (разработчик интерактивной карты для корпоративных волонтеров): «Добрые дела нужно не только делать, но и важно ими делиться и показывать всем вокруг чем вы занимаетесь. В таком случае, больше людей вокруг будут готовы присоединиться к нашему движению».

Татьяна Гончаренко, старший менеджер по КСО и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров, координатор НСКВ: «Основное преимущество проекта “Добрые дела бизнеса” – удобство и простота в пользовании и онлайн формат участия. Каждый корпоративный волонтер сможет отметить себя на карте и поделиться с сайта проекта своим добрым делом в социальных сетях, поставив хештег #ГЕРОИИЗБИЗНЕСА. Акция будет длиться до конца лета».

Материалы о проекте «Добрые дела бизнеса» можно посмотреть по ссылке.