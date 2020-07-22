В Госдуме наконец-то закончилась весна, а Жириновский вообще поздравил всех с Новым годом

22 июля в нижней палате парламента России прошло последнее в этом сезоне заседание. Депутаты попрощались друг с другом до осени. Но в отпуск, похоже, никто не собирается – совсем скоро единый день голосования.

Весенняя сессия 2020, скорее всего, войдет в историю, как одна из самых сложных из-за поправок в Конституцию и эпидемии COVID-19. Госдума ни разу не закрылась на карантин, все депутаты работали в обычном режиме (не на удаленке), хотя допуск всех посторонних (делегаций, журналистов и визитеров) в здание на Охотном ряду был жестко ограничен. Но многие депутаты все равно переболели.

Подхватили коронавирус и коммунисты Леонид Калашников и Дмитрий Новиков. И единороссы Светлана Максимова и Оксана Пушкина. И справедливоросс Дмитрий Ионин.

Поразительную солидарность друг с другом продемонстрировали депутаты в последний день весенней сессии. Были приняты во втором и тут же в третьем чтении законопроекты “О внесении поправок в закон об образовании”, “О цифровизации”, “О работе спортивных тотализаторов”. “О противодействии экстремистской деятельности”, поправки о наказании за призывы к отчуждению территории

Валентина Терешкова и Артур Чилингаров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закончилась «весна» в Думе, по традиции, выступлениями лидеров фракций.

Первым слово дали лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Он тут же вспомнил и про либералов, которые “активно пошли в атаку и на Думу, и на народ”. И про Чубайса, "оказывается, та лошадь, которую он вскармливал, сдохла". И про Михалкова: "Мы обязаны были вступиться за программу “Бесогон”, где он вскрыл чудовищные преступления против России".

- Хочу напомнить, что есть над чем работать, - объявил в конце Зюганов. - Только у нас рубль потерял минус 20%, только у нас выросли цены на бензин, хотя нефть упала в цене. Только у нас про Украину рассказывают уже несколько лет подряд, забывая о Белоруссии. Слава Богу, президент всегда со мной на связи, хоть ему не всегда нравится то, что я говорю.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею перейти к двухпартийности и пересмотреть вообще принципы работы Думы.

- Тогда решения будут более зрелые и взвешенные. И мы с вами, Геннадий Андреевич (Зюганов) не будем мешаться. В Америке давно две партии. И все это прекрасно работает. Надо и количество комитетов сократить, которые друг-друга дублируют. Хочу всех поблагодарить. С Новым годом, товарищи!

После уточнил уже с места, что не с календарным, а думским.

Сергей Неверов, руководитель фракции “Едина Россия” начал выступление с жалобы. Тяжело, мол, выступать, после эмоциональных речей Жириновского.

- Но оппозиция у нас может говорить вообще, о чем угодно, - сказал он. - А у “Единой России” приоритеты все те же – обеспечение лекарствами, индексация пенсий работающим пенсионерам, газификация сел, развитие отдыха в России, чтобы граждане голосовали рублем за наши курорты, тем более сейчас такой уникальный шанс, что вся страна собирается отдыхать в России.

Михаил Мишустин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Справедливоросс Сергей Миронов наоборот же порадовался, что его слово будет после Неверова.

- Мне после Сергея Ивановича выступать очень легко. Конечно, мы никогда не забудем эту сессию. Началась она со смены правительства, что не каждый день происходит. Потом мы услышали послание президента и начали работать над поправками в Конституцию. Потом пандемия. Решение раздавать деньги всем семьям с детьми от 3-х до 16-ти лет тоже было беспрецедентным. Всем спасибо!

С завтрашнего дня в здании на Охотном ряду будет пустота. Сессию специально закончили чуть пораньше, чтобы санслужбы успели провести обработку здания. Осеняя сессия — 2020 начнется 7 сентября с региональных заседаний. Здесь в Москве депутаты увидятся только 14 сентября.

Подводя итоги работы Госдумы в весенней сессии-2020 председатель Вячеслав Володин подчеркнул, что с начала года депутаты рассмотрели 621 законопроект. Приняли 312. 32 из них касались текущей помощи людям в период пандемии. Но в портфеле на рассмотрении осталось еще 1185 законодательных инициатив.

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