Глава Архангельской области Александр Цыбульский на форуме «Территория смыслов» рассказал о перспективах для молодых специалистов

Глава Архангельской области Александр Цыбульский стал спикером молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Врио губернатора Поморья пообщался с молодежью в формате «диалог на равных», ответив на самые актуальные вопросы участников встречи. Главной темой дискуссии стал человеческий капитал как фактор формирования новой среды. Молодых профессионалов, приехавших со всей России, интересовали перспективы, открывающиеся в регионе для начинающих специалистов, а так же социальные условия и возможности для карьерного роста.

Форум «Территория смыслов» открылся 18 июля в подмосковном Солнечногорске. Уже второй раз он проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ежегодно форум собирает молодых профессионалов из разных регионов России, работающих в разных отраслях. Сегодня это крупнейшая образовательная площадка, на которой молодые люди общаются с экспертами и спикерами, вырабатывают навыки и компетенции, которые в будущем пригодятся им для профессионального роста. Из-за пандемии коронавируса мероприятия форума в этом году впервые проходят не только в традиционном, но и в онлайн-формате.

Александр Цыбульский выстроил общение с молодыми участниками форума в формате диалога. Разговор с главой Архангельской области вызвал живейший интерес к одному из самых северных регионов России. В первую очередь молодежь интересовало: что в области делается для того, чтобы предотвратить отток кадров, и как региональные власти стимулируют начинающих специалистов оставаться и работать в родных краях.

- Уверен, что проблема номер один во многих регионах сегодня, в том числе и в Архангельской области, – отток молодежи с сельских территорий, из малых городов. Поэтому наша задача – мотивировать молодежь на жизнь и работу в своем регионе, и сейчас мы этим активно занимаемся, - рассказал Александр Цыбульский. - И тут есть два направления: показать молодежи перспективу применения своих профессиональных навыков и создать условия для качественной реализации себя вне работы и дома, благоустраивать качественную городскую среду.

Еще один вопрос, прозвучавший во время встречи — проблема развития здравоохранения. Александр Цыбульский признал: сегодня сельские больницы остро ощущают нехватку кадров. По мнению врио губернатора, решение проблемы — в создании достойных условий для профессионального роста молодых врачей. Необходимо сделать так, чтобы специалистам было интересно жить и работать в сельских районах.

Глава региона выстроил общение с участниками форума в формате «Диалог на равных». Фото предоставлено пресс-службой губернатора Архангельской области.

- Да, мы предлагаем молодому специалисту, который едет работать в глубинку, и жилье, и единовременную выплату по программе «Земский доктор», но это, как показывает практика, не самые сильные аргументы, - отметил глава Архангельской области. - Мне кажется, гораздо важнее создать условия для профессионального роста, в том числе сделав акцент на развитие телемедицины. И над этим тоже сейчас работаем.

Обсудили участники форума и то, как пандемия изменила все стороны жизни россиян, в том числе формат взаимоотношений государства и населения. По мнению Александра Цыбульского, сегодня властям необходимо активнее использовать цифровые технологии и современные инструменты общения. В том числе и социальные сети: они помогают оперативно реагировать на запросы населения и веси диалог практически в режиме онлайн.

- Безусловно, в последнее время формат коммуникаций представителей власти с населением изменился, стало сложнее проводить личные встречи. Но благодаря современным цифровым технологиям можем дотянуться до любого уголка даже такой большой территории, какой является Архангельская область, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Социальные сети стали самым быстрым способом связи. Хотим мы или нет, но требование современной жизни – активное использование инструментов цифровых информационных коммуникаций.

Форум «Территория смыслов» продлится до 2 сентября, за это время в Солнечногорск приедут шесть смен молодых специалистов. Участниками первой смены «Амбассадоры Форума» стали сто лучших представителей форумов, проводившихся с 2015 по 2019 годы.