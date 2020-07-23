Научное исследование: Алкоголь делает счастливыми. Поросят. И вкусными!

Писатель Сергей Довлатов сетовал: “О вреде алкоголя написаны тысячи книг. О его пользе - ни одной!” Но вот появилось первое научное исследование, в котором ученые Токийского университета (Япония) аргументированно обосновали пользу зеленого змия. Правда, для свиней. Не для тех, кому говорят “Где же ты опять нализался, поросенок?”, а для самых настоящих - с копытцами и хвостиками-крючками.

Группа ученых под руководством профессора Высшей школы сельскохозяйственных и биологических наук Токийского университета Ясухиса Ано решала сугубо практическую задачу, которую поставили перед ними производители японского ликера сетю (в переводе - “жженое вино” - авт). Этот традиционный для страны Восходящего Солнца напиток крепче, чем сакэ. Забористость сетю составляет 25 градусов, в то время как в сакэ процентное содержание спирта не превышает 15 процентов. Сетю получается после многократной перегонки браги, которую настаивают на ячмене, картофеле, рисе, пшенице и других продуктах. Естественно, в брагу добавляют дрожжи… впрочем, зачем я это все рассказываю российскому читателю, который рецепт приготовления самогона знает лучше, чем “Отче наш”.

В общем, производителей ликера интересовало, как снизить издержки при приготовлении напитка. В частности, можно ли более рационально использовать оставшуюся после перегонки ячменную бурду? До этого они были вынуждены утилизировать ее в качестве промышленных отходов, а это было достаточно дорого. Центром производства ликера сетю является Кюсю - третий по величине остров Японского архипелага. Он также известен, как животноводческий регион, там расположено большое количество свиноферм.

- Мы решили искать решение, которое устроило бы и одних и других, то есть производителей спиртного и животноводов, - пояснил профессор Ано. - И подумали, а что если скармливать остатки дистилляции сельскохозяйственным животным?

Время от времени деревенские самогонщики из российской глубинки проводят такие эксперименты у себя во дворе, выбрасывая винную мезгу или остатки перегонки и наблюдая за изменением поведения хмельных кур. Но в Японии эксперимент проходил исключительно на научной основе. Исследователи отобрали шесть хрюшек и принялись откармливать их, добавляя в стандартный рацион перебродившее ячменное месиво, оставшееся после перегонки ликера.

Результат эксперимента превзошел все ожидания. После нескольких месяцев откорма анализы показали, что в слюне хавроний из экспериментальной группы оказалось более высокое содержание антител класса IgA, чем у сородичей, которым в стандартный рацион добавляли обычный ячмень. Это значит, что у этих животных иммунная система работала лучше. Кроме того, в организме экспериментальных поросят отмечался более низкий уровень кортизола - гормона стресса. Это явно свидетельствовало о том, что свиньям, как говорил классик, жить стало лучше, жить стало веселее. Им теперь, наверно, и море казалось по колено!

У хрюшек, питавшихся перебродившим ячменем, иммунная система работала лучше и они были более здоровыми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, тесты на мышах подтвердили, что хмельная диета делает животных более устойчивыми к стрессу. У грызунов, питавшихся остатками дистиллята, уровень дофамина - гормона удовольствия - в головном мозге восстанавливался после стрессового события гораздо быстрее.

Но самое главное, нализавшиеся хмельного ячменя свиньи давали куда более вкусное мясо, чем их коллеги-трезвенники из контрольной группы. Эксперты дегустаторы, проводившие слепые вкусовые тесты, отмечали, что вырезка и филейные части были более нежными, сочными, ароматными и обладали более насыщенным белковым вкусом, чем мясо хрюшек, сидевших на стандартном рационе.

- Мы не заметили никакой разницы в прибавке в весе между свиньями, откормленными на двух разных диетах, - отмечает один из соавторов исследования Цзюнью Ли. - Поэтому разница во вкусе не могла быть вызвана количеством жира. Более качественный вкус, вероятно, обусловлен химическими различиями в составе мяса. Жир плавится при более низких температурах, что создает эффект будто мясо тает во рту.

Видимо, у японских хавроний мяско промариновалось еще при жизни...