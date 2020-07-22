Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за коронавируса

Немало шума наделал недавний вояж Анастасии Волочковой в Дивеево. Артистка приехала в монастырь в то время, когда там ещё не был снят карантин. По словам Анастасии, она об этом не знала. А когда в дом, в котором обедала балерина, пришла полиция, грянул скандал. Артистка поругалась с правоохранителями, а те в свою очередь, оштрафовали звезду на 20 тысяч рублей за нарушение карантина. С решением суда артистка не согласна.

- Анастасия только при общении с полицейскими узнала, что Дивеево - карантинная зона, -разводит руками адвокат Волочковой, комментируя kp.ru штраф артистки. - Балерина свободно проехала в карантинный район, ее никто не останавливал, не запрещал проезд. На территории монастыря ее также никто не остановил. Более того, она успела там заказать молебен.

До Дивеевского монастыря Волочкова доехала совершенно открыто, по обычному маршруту. Она спокойно находилась на территории дивеевского монастыря и в самом посёлке более суток вместе с другими паломниками... Что касается юридического оформления, так называемого, правонарушения, копию протокола балерина до сих пор не получила.

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