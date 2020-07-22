Первая тусовка после карантина: разведенки Гагарина и Варнава показали длинные ноги, а Сысоева удивила новой грудью

В Москве прошло первое светское мероприятие после отмены карантинных ограничений. Наконец-то звезды и наговорились, и украшения с нарядами выгуляли. Дресс-код был заявлен «лето в Риме», так как светской Москвой открывали бутик итальянского ювелирного бренда Bvlgari. Ну и артистки старались, как могли соответствовать, нарядившись в шикарные платья и выгуливая бриллианты и другие драгоценные камни.

Гостей развлекали модным теперь мероприятием – просмотром фильма из автомобилей в кинотеатре под открытым небом. Звезды общались и делились новостями, а мы рассматривали наряды.

Подружки Полина Гагарина и Екатерина Варнава не так давно расстались с любимыми мужчинами, а уже по слухам завели новые отношения. Правда на людях они с новыми избранниками не появляются, видимо пока не уверены в серьезности их намерений. Варнава традиционно позировала для фото с коллегой и давним другом Евгением Бороденко, а потом долго шушукалась с Полиной. Гагарина выбрала платье модного кроя – с запахом от своего любимого дизайнера Александра Терехова.

Актриса Анна Цуканова-Котт, жена Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева и Полина Гагарина. Фото: пресс-служба Crocus City Mall

«Первый светский выход за долгое время! Ощущение, что не видела всех лет десять», - поделилась эмоциями Гагарина. Полина впервые нарядилась в такое откровенное мини ни на концерт, а на светское мероприятие. Ну а почему бы разведенной женщине не продемонстрировать идеальные ноги? Ведь не зря Гагарина изнуряет себя тренировками — результат налицо, певица в идеальной форме. А вот у Екатерины Варнава никогда не было проблем с лишним весом, и ее стройные длинные ноги мы помним еще со времен КВН.

Агата выбрала наряд от российского дизайнера. Фото: пресс-служба Crocus City Mall

Агата Муцениеце выгуливала платье российского дома моды Ma Ya, которое скрывало все достоинства ее модельной фигуры. А вот звезда Comedy Women Надежда Сысоева выгуливала образ очень модный на всех прошлых показах моды – дизайнеры называют его «сексуальная училка». Вырез у Сысоевой был настолько откровенным, что гости вечеринки сначала предположили, что Надежда увеличила грудь, но позже стало понятно, что виной всему удачная коррекция с помощью белья. Еще откровенней декольте было у Алеси Кафельниковой – дочь знаменитого теннисиста пришла в пиджаке на голое тело. Так теперь стилисты разрешают выходить не только на подиумы, но и на встречи – говорят, что даже на работе можно шокировать коллег жакетом на голое тело.

Надежда Сысоева выбрала наряд от бренда Laroom. Фото: пресс-служба Crocus City Mall

Алеся Кафельникова пришла в пиджаке на голое тело. Фото: пресс-служба Crocus City Mall

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