2020-07-22T22:25:23+03:00
Общество

Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен

Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир ДолгихВладимир ДолгихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Владимир Иванович, ваше интервью, которое вы дали «Комсомолке» сразу после Парада Победы, было очень популярным. Вас широко цитировали. А почему я вам позвонил? Президент принял решение не проводит в этом году «Бессмертный полк». Как вы к этому отнеслись?

- Уже несколько раз переносили. А самое главное, ведь никто не говорит твердо о том, что ничего не получится плохого опять с этим коронавирусом осенью.

- Путин перенес шествие «Бессмертного полка» на следующий год, на 9 мая.

- Я поддерживаю Владимира Путина в этом отношении.

- А почему вы его решили поддержать?

- По тем самым причинам, о которых я и говорю. Сейчас, смотрите, что делается в Испании, в Израиле, ведь там вспышка. И довольно много за месяц у них заразилось людей.

И мы боимся, что это может перейти наши границы.

- Когда вы сидели 24 июня рядом с Владимиром Владимировичем на Параде Победы, вы про «Бессмертный полк» не говорили?

- Нет. Насчет «Бессмертного полка» не говорили. Мы с ним разговаривали относительно его статьи - по поводу Второй мировой. О причинах.

А потом, что там можно говорить на Параде Победы? Это просто секунда, две, три – все.

- Он как вас поприветствовал? Что он вам сказал?

- Это я вам уже все сказал.

- Кроме того, что мы услышали, когда Путин выступал на Красной площади... Вот что хотелось бы узнать - у него же папа воевал. Все же рядом с вами кто сидел - это был президент или это был сын солдата?

- И то, и другое.

- А кто - больше?

- Конечно, больше - президент. За ним вся страна.

- А почему же тогда в нем, в Путине - так много от сына солдата?

- Потому что он - сын солдата. Вот это и осталось.

- Вы обычно участвуете в шествии «Бессмертного пола»?

- Нет. Меня приглашают на трибуны. Мы обычно приветствуем прохождение «Бессмертного полка».

- В этом году вы собирались на эти трибуны?

- Нет, потому что мы видели, что все дело идет к тому, что переносить надо «Бессмертный полк».

- Будете готовиться к следующему шествию «Бессмертного полка» - 9 мая 1921-го.

- Будем.

- Будем ждать.

Владимир Долгих о переносе «Бессмертного полка».«Путин - не только сын солдата, он - президент. И с его решением я согласен»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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