2020-07-22T22:30:10+03:00
Спорт

Итоги РПЛ: «Зенит» и «Локомотив» - в Лиге чемпионов, Дзюба и Азмун – лучшие бомбардиры

Кто от России сыграет в Еврокубках и другие итоги сезона 2019/20
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Артем Дзюба разделил лавры лучшего бомбардира чемпионата с одноклубником Азмуном. Фото: Петр Ковалев/ТАССАртем Дзюба разделил лавры лучшего бомбардира чемпионата с одноклубником Азмуном. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Премьер-лига завершила самый необычный сезон в своей истории. Из-за пандемии он перерывался, часть матчей из-за заражения игроков Covid-19 были так и не сыграны. Бушевали судейские скандалы, шумно увольняли Семина, а вернувшийся с зоны Александр Кокорин все равно стал одним из лучших снайперов. Подводим главные итоги чемпионата России 2019/20.

Представительство России в Еврокубках

От России в следующем сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы сыграет 6 клубов

Лига чемпионов. «Зенит» - в групповом этапе, «Локомотив» - в групповом этапе, «Краснодар» - 3-й квалификационный раунд (для выхода в группу ЛЧ надо пройти 3-й раунд, а так же раунд плей-офф)

Лига Европы. Тут все зависит от результата финального матча за Кубок России «Зенит» - «Химки». Если «Химки» вдруг победят, то напрямую попадут в групповой этап ЛЕ. Если проиграют, то в групповой этап ЛЕ выходит ЦСКА. «Ростов» попадает в 3-й квалификационный раунд (для выхода в группу надо пройти два отбора). «Динамо» попадает во 2-й квалификационный раунд (для выхода в группу надо пройти три отбора)

Личные и командные награды

Лучший бомбардир: Артем Дзюба и Сердар Азмун (по 17 голов). Дзюбинатор в полном порядке, несмотря на то, что через месяц ему исполняется 32 года. Вот только 7 из 17 своих голов он забил с пенальти. А у Азмуна получилась хорошая предпродажная подготовка – если в Италии все-таки будут покупать иранца, есть повод чуть-чуть поднять цену.

Азмун (на фото) и Дзюба на пару забили 34 мяча в ворота соперников. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Азмун (на фото) и Дзюба на пару забили 34 мяча в ворота соперников. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Лучший ассистент: Артем Дзюба (13 передач). А вот это большая новость – Дзюба еще и распасовщик! 13 голевых передач – это много, и это еще раз говорит о том, что у форварда в «Зените» более сложная роль, чем просто замыкать чужие пасы.

Лучший вратарь: Сразу у трех вратарей по 13 сухих матчей – Игорь Акинфеев(ЦСКА), Юрий Дюпин («Рубин») и Александр БеленовУфа»). Дюпин – вообще один из лучших в этом чемпионате. Может быть, пора уже рассмотреть его и для сборной?

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Лучший трансфер. Бывший заключенный Александр Кокорин на свободе в «Сочи» показал, что не разучился играть в футбол. 10 матчей, 7 голов (правда три из них детскому составу «Ростова»), 2 голевых передачи… Хорошая статистика, чтобы вести торг о новом контракте с «Зенитом», «Сочи», «Динамо» или «Рубином» и требовать с зарплату в 3 млн евро в год.

Лучший тренер. Видимо, все-таки Сергей Семак. С таким «Зенитом» проиграть чемпионат сложнее, чем выиграть. Но в свои 44 года он может держать команду миллионеров в тонусе, и не давать ей расслабляться.

Лучший менеджер. Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов вновь за маленькие деньги сделал команду, способную бороться за выход в Европу. Теперь тот же фокус он постарается провернуться в «Спартаке».

Шамиль Газизов создал блестящий коллектив в "Уфе", а с недавних пор ему доверено разгребать спартаковские проблемы. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Шамиль Газизов создал блестящий коллектив в "Уфе", а с недавних пор ему доверено разгребать спартаковские проблемы. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Лучшее возвращение. Леонид Слуцкий, поскитавшись по Европе, вернулся в Россию. При нем «Рубин» вышел из шторма, но самое интересное, кажется, его ждет в следующем чемпионате.

Бонус: самые крупные скандалы сезона

1. «Судейский заговор» против «Спартака» - есть он или нет? Почему из 12 решений видеоарбитров (ВАР) в пользу «Спартака» было только одно, и то в последнем ничего не решающем матче? Интрига, кажется, перекочует на следующий сезон.

2. Выдворение Александра Кокорина из Санкт-Петербурга в «Сочи». Говорили о том, что запрет бывшему зеку играть в «Зените» выписали в каких-то высоких кабинетах. Но сейчас Кокорин может опять вернуться в Санкт-Петербург.

Александр Кокорин в составе "Сочи". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Александр Кокорин в составе "Сочи". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

3. Детский состав «Ростова» проиграл «Сочи» - 1:10. А в РПЛ за одну неделю умудрились принять сразу несколько разных решение по поводу того, что делать если в команде заболел игрок коронавирусом. В итоге главный тренер «Ростова» Валерий Карпин нашел для турнира нового титульного спонсора – Роскомнадзор: кто с ним договорился, тот и выигрывает.

4. Жесты Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Эти поступательные движения гендиректор питерского клуба Александр Медведев прокомментировал так провакационно, что началась война между «Зенитом» и «Спартаком». Все выплеснулось на трибуны, Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом», и так просто такие слова не забываются.

5. Юрия Семина изгнали из «Локомотива». Клуб не дал доработать легенде даже до конца сезона. И получил огромный конфликт с болельщиками.

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Это произойдет в том случае, если «Зенит» выиграет Кубок России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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