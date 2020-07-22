«У нас появилась команда, которая знает, что делать на поле»: ЦСКА без Лиги Чемпионов, но с оптимистичными итогами

Перед стартом 30-го тура Российской Премьер-Лиги турнирная интрига была если не мертва, то введена в глубокую кому. Единственные команды, которые не до конца решили свои еврокубковых вопросы - ЦСКА и «Краснодар». Причём «армейцы» оказались на два очка позади краснодарских «быков», поэтому ничего кроме победы подопечных Виктора Гончаренко не устраивало. У красно-синих оставались реальные шансы на выход в Лигу Чемпионов

Любопытно, что на пиджаке начальника службы безопасности ЦСКА красовались два значка: эмблема ЦСКА и Лиги Европы.

О том, что это самый турбулентный сезон РПЛ напомнила информация о том, что в составе ЦСКА появилось два «сомнительных» теста на COVID-19 - у Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей. Тесты остальных футболистов показали отрицательный результат.

Гость «ВЭБ Арены» «Тамбов» сразу показал, что не готов содействовать - пусть и гипотетическому - выходу ЦСКА в Лигу Чемпионов. Подопечные Сергея Первушина не стали играть в аутсайдеров и закрываться. «Тамбов» старался комбинировать и остро атаковать. Но мотивация «армейцев» дала о себе знать. На 26-ой минуте Георгий Щенников ударом слёта открыл счёт встречи. А под самый свисток на перерыв сдали нервы у нападающего гостей Георгия Мелкадзе - вторая жёлтая, удаление и ЦСКА остаются в численном большинстве.

«План на игру - сдерживать атаки соперника и выбегать в свои быстрые атаки. После первого гола, конечно, план был свёрстан. Ну и в меньшинстве было очень трудно играть против такого сильного соперника», - поделился своим видением игры тренер гостей Сергей Первушин.

Второй тайм был не столь насыщенным, как ожидалось от игры 11 на 10. Иван Обляков удвоил преимущество «армейцев», а Фёдор Чалов трижды пробил эффектно, но безрезультатно.

«Мы очень много ярких матчей провели с атаками и прессингом, а на выходе - ничья или проигрыш. Сегодня, поведя 1:0, мы держали эту ситуацию в уме. Тем более, в последних играх «Тамбов» часто сравнивал счёт, доводил до 1:1, - рассказал журналистам тренер «армейцев» Виктор Гончаренко. - Когда Обляков забил второй, стало поспокойней: начал интересоваться игрой «Краснодар» - «Ахмат» только после того, как забил Обляков».

Локальную задачу ЦСКА выполнил - победа над «Тамбовом» добыта. А вот глобальную осуществить не получилось: «Краснодар» переиграл «Ахмат» и оставил подопечных Гончаренко в Лиге Европы. Похоже, значок на пиджаке начальника службы безопасности был пророческим.

Несмотря на отсутствия выступлений в Лиге Чемпионов в предстоящем сезоне, Виктор Гончаренко подвёл оптимистичные итоге сезона:

«У нас появилась команда, которая знает, что делать на поле. Многие ребята получили опыт. Ждём усиление. Стоит отметить, что после ковидовской паузы мы поднялись на одну ступеньку наверх. Обидно, что не смогли одержать победу над «Рубином», хорошо, что навязали «Локомотиву» свою игру. Не растут Обляков и Чалов? Зато растёт Марадишвили. Надеемся, что в следующем сезоне будут прогрессировать и другие.

Следующий сезон не за горами. У нас короткая пауза. К новому сезону готовимся с оптимизмом», - подытожил Гончаренко.

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