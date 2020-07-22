«Ах, какая женщина»: 71-летняя Пугачева удивила худыми ногами

Дерзкие мини-шорты, подчёркивающие стройные ноги, эффектный макияж и стильная укладка. В таком молодожёном образе 71-летняя Алла Пугачева отравилась на день рождения к одному из своих давний друзей. Компанию Примадонне составил муж юморист Максим Галкин.

На посткарантинной вечеринке Алла Борисовна, не задумываясь, выпорхнула на танцпол вместе с похудевшим Николаем Басковым, певицей Еленой Север и Мариной Юдашкиной. Максим Галкин запечатлел для Инстаграма, как его помолодевшая супруга отплясывает под хит Полины Гагариной «Драмы больше нет». «Ах, какая женщина», «Алла, вы прекрасны в любом возрасте! Чтобы мы все так после 70 выглядели!», «Отжигает бабуля. Хотя даже бабушкой язык не поворачивается назвать такую шикарную даму!», «На Кристину Орбакайте похожа теперь»,-подписчики оценили новый имидж Примадонны, отметив, что артистка за время карантина ещё больше постройнела.

kp_star_onlinekp Алла Борисовна на посткарантинной вечеринке.

Сама же певица признаётся, что так феноменально похудела из-за серьезного лечения.

- Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась»,-объясняла «акулам пера» 71-летняя Алла Пугачева.

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