Бизнес рухнул вместе с браком: Гарик Харламов теряет проекты один за другим

Без пяти минут разведённый Гарик Харламов, говорят, теперь самый завидный жених в тусовке: на светских мероприятиях девушки наперебой соревнуются за его внимание. К 39 годам звезда «Comedy Club» заработал приличное состояние: только за последний год, согласно свежему рейтингу Forbes, шоумен стал богаче на 208 миллионов рублей - это доходы от телешоу, рекламы и корпоративов. Однако, есть у Харламова и провальные бизнес-проекты.

Так, на днях было ликвидировано «Креативное агенство Бульдог», которым комик владел с тремя коллегами по «Comedy Club»: авторами проекта Ильей Романко и Алексеем Поймановым, а также продюсером Алексеем Ляпоровым. Приятели зарегистрировали ООО в 2017 году, планируя зарабатывать на рекламе, но что-то пошло не так. Дохода у компании не было, обязательные взносы в Пенсионный фонд пришлось выбивать через суд, а по налогам бизнесмены и вовсе не заплатили ни копейки. Дебиторская задолженность значительно превышала активы организации, а у ее руководителей нашлись «брошенные» компании. Кроме того, по адресу агенства было зарегистрировано более 40 фирм (!). В итоге, когда налоговики наведались в контору, выяснилось, что ее там попросту нет - так креативное агенство было ликвидировано.

Пытался шоумен зарабатывать и на продаже одежды: в 2018 году Харламов запустил собственный бренд «Bulldog moda». В раскрутке онлайн-магазина мужу помогала Кристина Асмус, которая то и дело рекламировала в своём Инстаграме футболки от Бульдога. Однако, простенькие майки и бейсболки с провокационными надписями «Пёс да лис», «Все деньги алкашам» и «Хочу сибаса» по цене от 2500 до 4000 рублей, видимо, всенародной любовью не пользовались. Как не пытались авторы привлечь покупателей (например, необычной упаковкой - одежда от Бульдога доставлялась в металлической тубе), бизнес не пошёл. Официальный сайт «Bulldog moda» так и не был запущен, а страница магазина в Инстаграме, на которую подписаны 128 тысяч человек, не обновлялась с января. Заказать продукцию практически невозможно: телефоны отключены, а ответа на сообщения в соцсетях приходится ждать несколько часов. При этом большинство товаров уже недоступны, а остатки распродаются с уценкой.

- К сожалению, футболок сейчас нет, и поступление не планируется. Остались только свитшоты: сейчас со скидкой - по 3500 рублей, - ответили kp.ru сотрудники магазина.

Та же участь, похоже, постигла и «Bulldog kids» - бренд детской одежды от Харламова. История с футболками «Сделано папой», «Сделано мамой» и другими приколами на груди малышей, судя по активности в Инстаграме, закончилась ещё раньше - в марте прошлого года. Детские товары, кстати, стоили совсем не по-детски: в среднем, 1600 - 1800 рублей за футболку.

Между тем, финансовые потери, усугубившиеся на карантине, Гарик Харламов старается перекрыть повышенными гонорарами. Если ещё недавно его можно было пригласить на корпоратив за 2 миллиона, то после карантина ценник подскочил аж на 500 тысяч.

- Можно попробовать договорится на гонорар в 2,5 миллиона, но в последнее время Харламов ведёт мероприятия в паре с Демисом Карибидисом - а это уже 60 тысяч евро за двоих (4,9 млн рублей. - Ред.), - рассказали kp.ru в компании по организации звездных праздников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бульдог налихачил на 26 тысяч

Как выяснил сайт kp.ru, за Гариком Харламовым числятся 14 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Видимо, Бульдог на дорогах лихачит не меньше, чем на сцене. С 25 мая по 6 июля шоумен «накатал» на 26 тысяч рублей: это штрафы за превышение скорости и неправильную парковку в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786855" frameborder="0"></iframe> Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

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