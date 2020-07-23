2020-07-23T11:04:37+03:00
Происшествия

Тело известного финансиста 10 дней пролежало в квартире

О пропавшем профессоре забеспокоилась внимательная соседка
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Профессор-экономист Сергей Семенищев.Профессор-экономист Сергей Семенищев.Фото: кадр с видео
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В полицию обратилась москвичка Ирина В.* с сообщением о том, что уже больше недели не видела своего соседа, 65-летнего профессора-экономиста Сергея Семенищева. Тревоги добавило то, что из квартиры мужчины начал исходить неприятный запах. Прибывшие на место оперативники приняли решение вскрыть дверь.

«В одной из квартир на улице Верхние Поля был обнаружен труп хозяина - 65-летнего кандидата экономических наук, профессора Сергея Семенищева. По предварительной оценке, смерть наступила около 10 дней назад. Труп направлен на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти мужчины», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией ведётся проверка и устанавливаются все детали случившегося. Результаты медицинской экспертизы позволят понять, что именно случилось с профессором Сергеем Семенищевым.

Семенищев Сергей Александрович - кандидат экономических наук, профессиональный макроэкономист. Сергей Александрович имел классный чин государственного советника РФ III класса, а также воинское звание ВМФ капитан 3 ранга. Был ректором авторской школы экономики и директором центра антикризисного менеджмента. Баллотировался на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.

В разные годы был членом рабочей группы Европарламента по макроэкономике от Госдумы, членом экспертного совета Комитета по экономической политике Совета Федерации ФС РФ, заместителем генерального директора московского государственного производственного объединения по экономике и финансам, а также преподавал экономику в различных московских образовательных учреждениях.

По информации из свободных источников, Сергей Семенищев - был соавтором программ для Правительства РФ, автором универсальной налоговой модели, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом, которая максимально упрощает механизм налогообложения и делает его предельно эффективным для экономики, а также разработал универсальную теорию бескризисного развития экономики и опубликовал "Всеобщий закон стоимости", в котором изложил принципы формирования равновесных цен, при которых экономический рост будет осуществляться без инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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