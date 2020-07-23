2020-07-23T14:19:14+03:00
Звезды

"Я не одинока и не хочу делать из этого сенсацию": Екатерина Климова сделала признание о личной жизни

Актрису не так давно заметили с тем самым кольцом на том самом пальце
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова трижды была замужем. Актриса успешно совмещает работу и воспитание четверых детей.Екатерина Климова трижды была замужем. Актриса успешно совмещает работу и воспитание четверых детей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Екатерина Климова трижды была замужем. Актриса успешно совмещает работу и воспитание четверых детей. Младшей наследнице сейчас всего четыре года, а старшей - 18 лет. При этом знаменитость не забывает и о себе и говорит, что только сейчас обрела истинное счастье. Более того, артистка не одинока. Сенсационной новостью она поделилась с Вадимом Верником.

Разговоры о том, что Екатерина Климова снова обрела счастье в личной жизни, появились после того, как поклонники заметили кольцо на правой руке актрисы. Она несколько раз "засветила" украшение на безымянном пальце, но больше никаких намеков на новый роман не делала. "Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока. Не хочу делать из этого очередную сенсацию. Просто хочу жить", - цитирует 42-летнюю артистку "ОК!".

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Вадим Верник попытался выяснить имя счастливца, однако Екатерина оставила это в тайне. Она лишь сообщила о том, чего ждет от своего избранника: "Я перфекционистка и очень требовательна к себе и окружающим. Мужчины в моем понимании - это прежде всего чувство долга, высокая степень ответственности".

Рассказала звезда и о своих отношениях с бывшими мужьями: "С кем-то они более теплые и дружеские, с кем-то просто достаточно дистанционные, но при этом все равно они всегда на очень хорошем уровне. Я могу сказать, что мы все - семья. Внутри семьи есть даже свой юмор, понятный только нам, и это очень здорово, когда мы все говорим на каком-то «птичьем языке», потому что все помнят и болезненные эпизоды, и счастливые. Сыновья растут, они тоже косячат, и вот мы с Игорем вдвоем идем к директору школы, понурые, уже забыв обо всем, что между нами было, и спасаем, защищаем наших детей".

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Своего четвертого ребенка - дочь Беллу - Климова родила в 37 лет. Она много времени проводит с малышкой. Они вместе часто поют и танцуют, так как девочка растет очень артистичной. "Когда становишься по возрасту ближе к бабушке, ты понимаешь, откуда эта безграничная любовь к внукам. Отбушевали амбиции, ушла ненужная суета - все, что мешает в молодости посвятить себя материнству. Сейчас, когда всего понемножку я добилась в жизни, есть какое-то успокоение, и уже хочешь этого материнства в полной мере. Каждый шаг детей, каждый день, все победы, все успехи - не пропустить ничего, ты сама уже рвешься к детям. Любая разлука - для тебя это болезненная ситуация", - откровенничает Екатерина.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

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Гела и Белла
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Екатерина винила себя из-за неудачи в семейной жизни. Артистка признавалась, что ей не хватало времени на то, чтобы одновременно строить успешную карьеру и уделять внимание каждому члену своей большой семьи. Сейчас же ходят слухи, что Климова возобновила отношения с бывшим мужем. Не так давно она признавалась, что в ее истории с Гелой рано ставить точку. Во время карантина экс-супруги провели много времени вместе. Климова не раз признавалась, что Гела много помогает ей с воспитанием дочки Беллы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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