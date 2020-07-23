Михаил Мишустин рассказал подробности о своей болезни

Коронавирусом Михаил Мишустин заразился в апреле - в самый разгар пандемии. Премьера с высокой температурой доставили в одну из столичных больниц. И.о. премьера на время болезни Мишустина был назначен Андрей Белоусов.

- Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился, совершенно искренне это говорю, - признался в интервью телеканалу «Россия-24» Михаил Мишустин.

Как заметил Мишустин, «вирус не выбирает должности и очень опасен».

- Была высокая температура, но то, что касается «быстро вылечился» - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс, - признался премьер.

В больнице Мишустин провел 20 дней.

При этом премьер поблагодарил за работу врачей.

- Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи, - заметил премьер.

А потом рассказал, что в свое время даже хотел поступать в медицинский институт, ведь мама у него работала медсестрой.

- У меня мама медицинская сестра с многолетним стажем, к врачам я отношусь очень трепетно, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах - ее подруги, друзья, знакомые, - признался Мишустин.

Премьер также ответил на вопрос, почему в последнее время его не видели в хоккейной форме (Мишустин увлекается хоккеем).

- Члены правительства работают иногда и круглосуточно. Всему свое время. Я надеюсь, что будет больше времени. И мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями заниматься спортом, - сказал глава кабмина.

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