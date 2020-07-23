В Техасе не успевают хоронить умерших от коронавируса и держат трупы в грузовиках-холодильниках

В южных штатах США растет число заболевших коронавирусом. Так, власти Техаса с тревогой рапортуют о рекордном росте случаев заболеваемости COVID-19.

Ежедневно в этом самом густонаселенном штате США (28 млн. чел) регистрируется по 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Наиболее тяжёлая ситуация — в округе Идальго на границе с Мексикой: здесь за минувшую неделю смертность от коронавируса удвоилась, достигнув 360 случаев, сообщает Reuters.

Ситуация настолько тяжёлая, что мёртвых не успевают хоронить. «Для хранения умерших нам пришлось задействовать 5 грузовиков-рефрижераторов вместимостью в 50 тел каждый», — рассказал местный судья Ричард Кортез, подчеркнув, что «больницы превратились в зоны боевых действий». А чтобы покойнику всё-таки попасть в крематорий, нужно простоять (вернее, пролежать) в очереди две недели.

В правительстве Техаса между республиканцами и оппозиционерами-демократами продолжаются дебаты - надо ли вводить для граждан обязательную самоизоляцию. Это может замедлить распространение коронавируса, но сильно ударит по малому и среднему бизнесу.

Всего в «Штате одинокой звезды» — 351 тыс. случаев инфицирования и 4,3 тыс. заболевших. Он на четвёртом месте сред самых пострадавших территорий США. Во Флориде — 379 тыс. случаев; в Нью-Йорке — 406 тыс.; в Калифорнии — 413 тыс.