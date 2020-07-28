Где купить самый вкусный в Европе мед

Михаила Зубкова - главу крестьянско-фермерского хозяйства «Медолина» из деревни Даниловка Алексинского района Тульской области - невозможно не заметить в толпе или с кем-то перепутать: настоящий хозяин, на каких до начала XX века держалась экономика страны. Хозяйство Зубковых предлагает около двадцати видов меда, крем-мед, сбитень, натуральные чаи, сувениры из воска… Качество продукции уже получило международное признание - на ХХII Международном конгрессе пчеловодов «Апиславия 2018» оба образца меда, участвовавших в конкурсе, получили призовые места. Но Михаил Григорьевич не собирается почивать на лаврах, он активно осваивает агротуризм, практикует актуальные формы торговли… Об истории хозяйства и новых горизонтах нам рассказал сам Михаил Зубков.

- Михаил Григорьевич, расскажите, когда у вас появились первые пчелы и почему вы решили заняться именно пчеловодством?

- Да можно сказать, история хозяйства началась с посещения банка, - вспоминает пчеловод. - В 2002 году пришли в Россельхозбанк открывать счет, здесь нам рассказали о федеральной программе по развитию личного подсобного хозяйства. Одним из субсидируемых направлений было пчеловодство, а несколько поколений по линии жены держали пасеки. Было кому и опытом поделиться, и советом помочь! Решили - оформили кредит, приобрели пчелосемьи, ульи, реконструировали хозяйственные помещения… Первое время совмещал с работой, а потом полностью решил посвятить себя пчеловодству.

- Сразу поняли, что это ваше призвание?

- Как и во всяком новом деле, случались казусы, в первый год погибло много пчел - упустили осеннюю обработку ульев. Ну что ж, наука. Следующее разочарование - моя первая медовая ярмарка: собрал самый лучший мед, поехал за 300 км… А весь народ просто шел мимо. Даже денег на бензин не отбил. После этого, конечно, просто все сжечь хотелось. Но после семейного совета решили все-таки продолжать. И я ничуть не жалею. Пчелок надо любить, обихаживать, душу вкладывать в работу, тогда и результат будет достойным. Да и цель моя сейчас в первую очередь - не продать мед и получить денег, а приучить людей к качественному натуральному продукту. Ну правда - надоели уже суррогаты! Наш мед имеет все необходимые сертификаты, каждая партия проходит химико-биологическую экспертизу - продукт исключительно чистый и натуральный. Мы хотим, чтобы даже самые взыскательные клиенты могли не просто «попить чаю с медом», а «пить чай с удовольствием». Покупатели к нам возвращаются - и это большая радость!

Пчеловод активно развивает агротуризм, гостям экскурсии по пасеке нравятся. Автор фото: АО «Россельхозбанк»

- А каков ассортимент вашей продукции?

- С самой весны мы кочуем по России со своими пасеками - так что готовы радовать самыми разными сортами меда. Кроме традиционных липового и разнотравья, есть акациевый, кориандровый… Всего около 20 видов! Делаем натуральные чаи. Недавно освоили производство сбитня. Можно сказать, «на слабо»! Знакомые из Москвы как-то приехали и задали нам эту задачу. Да и у самих мысль такая давно была! Пробовали разные варианты, но самым удачным оказался рецепт из книги по пчеловодству 1930-х годов, которая супруге Марине еще от бабушки досталась, им-то теперь и угощаем наших гостей. А вообще мы экспериментируем и расширяем ассортимент - делаем крем-мед с натуральными добавками - корицей, ванилью и т.п., многие его компоненты - клубнику, малину, душистые травы - выращиваем прямо на своем приусадебном участке.

- То есть ваше хозяйство - это действительно ваше семейное дело?

- Конечно, трудимся вместе с супругой, она всегда рядом, поддерживает, дает мудрые советы. Старшие сыновья пока еще не приобщены к семейному делу, ведь пчеловодство требует много времени и полного погружения в процесс. А вот младшая дочь Софья помогает, проводит мастер-классы для гостей пасеки, вместе с Мариной придумывают разные «маркетинговые фишки»…

- Кстати, а что вы делаете для привлечения покупателей и как реализуете продукцию?

- Торгуем на пасеке, фермерских рынках. Не упускаем возможности участвовать в выставках, ярмарках. Хорошее впечатление оставил фестиваль «СВОЁ», который проводит Россельхозбанк. Два года подряд в нем участвовали - все распродали вчистую, да и постоянных клиентов нашли. Недавно включился в проект «Сей добро»: клиенты Россельхозбанка за баллы по программе лояльности могут приобрести мой мед. Заявки уже начали поступать, думаю, это будет интересный опыт. А еще в условиях ограничительных мер пробую продавать мед через вендинговые аппараты, несколько штук в Туле установил. Такая форма торговли медом еще не совсем привычна - какое-то время к аппаратам присматривались, а теперь продажи потихоньку пошли!

На фермерском фестивале «СВОЁ» продукция КФХ «Медолина» пользуется неизменной популярностью. Автор фото: АО «Россельхозбанк»

- То есть нового вы не страшитесь?

- Конечно, не люблю сидеть на месте! Считаю для себя перспективным направлением развитие агротуризма, наш алексинский край - «тульская жемчужина», природа на берегах Оки просто шикарная. Здесь много санаториев и баз отдыха, и вот в том числе для их клиентов мы приготовили программу «День на пасеке» - предлагаем совместить приятное с полезным. Проводим экскурсию по пасеке, рассказываем о жизни пчел, предлагаем отдохнуть в апидомике, организуем мастер-классы. Недавно спроектировал стеклянный улей - можно во всех деталях посмотреть, как работают пчелки. Ну и завершаем все дегустацией меда и чаепитием. Туристам нравится, часто приезжают и наши туляки.

- Как решаете свои финансовые вопросы?

- Ну да, для ведения хозяйства одного задора подчас недостаточно. Заработанные средства вкладываем в развитие, несколько раз брали кредит в Россельхозбанке. Сейчас вот оформил крестьянско-фермерское хозяйство - подумываю о привлечении грантовых средств и участии в программах субсидированного финансирования. Кстати, сотрудничество с Россельхозбанком интересно не только с финансовой точки зрения. Мы участвуем в проводимых Россельхозбанком мероприятиях, очень интересна система цифровых сервисов, внедряемых в сферу сельского хозяйства при содействии банка. По весне собирался принять участие в мероприятии «AgroCode-2020» - есть у меня пара задач для аналитиков и IT-специалистов. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации форум был перенесен на осень, вот жду, когда он все-таки состоится. Думаю, смогу получить полезную информацию и интересные решения.

Хочу поздравить Россельхозбанк с 20-летием! Дата весомая, уже есть и опыт, и понимание того, что же нужно клиентам. Желаю быть не просто кредитным учреждением, а универсальным помощником для нас, простых фермеров! Процветания и успехов!