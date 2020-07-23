Зачем СБУ задержала убийцу главы ДНР Александра Захарченко

В принципе, статья одна из самых популярных в сегодняшней Украине. Рынок оружия в стране настолько широк, что втянуты в него и бывшие атошники, и действующие военные и спецслужбисты, и группировки националистов… Редкий день обходится без сообщений об обнаруженном схроне или очередном изъятии внушительного арсенала. Из зоны антитеррористической операции поставки новых смертоносных товаров идут бесперебойно.

Однако никогда раньше задержание очередного «оружейного барона» не вызывало столько шума в незалежной. На этот раз попался бывший агент пятого управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала, позывной «Швед». Год назад власти ДНР назвали его причастным к убийству главы республики Александра Захарченко.

Впервые его имя всплыло летом прошлого года, когда в Донецке был пойман украинский диверсант, готовивший покушение на высокопоставленного офицера МВД ДНР. Он признался, что должен был убить его из снайперской винтовки. Задержанный также рассказал, что организатором убийства Александра Захарченко (а также Арсена Павлова – «Моторолы») был помощник руководителя пятого управления СБУ Сергей Моторин. При этом к терактам в Донбассе имеют отношение начальник пятого управления Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад, Андрей Мушта, Владислав Долговяз, их агенты – Дамир Баштанников, Андрей Отенко и тот самый Андрей Байдала, которого арестовали в Киеве.

Откуда у задержанного год назад в Донецке киллера СБУ такая осведомленность, история умалчивает. Однако, похоже, ни былые заслуги (если они были), ни хотя бы ореол «успешного ликвидатора» Байдале не помогли. Кстати, в самой Службе безопасности от него открестились, заявив, что задержанный никогда не работал в ведомстве.