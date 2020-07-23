Русские туристы четыре месяца сидят на Шри-Ланке: воды нет, лекарств не достать

Эта проблема вроде бы понемногу сошла с первых полос СМИ. Десятки тысяч россиян, застрявших за границей из-за коронавирусной блокады, давно вернулись домой. Но не все: корреспондентка «КП» и десятки ее соотечественников, оказавшихся на Шри-Ланке, на эвакуационные рейсы попасть не смогли. Единственное, что остается, - прислать в «Комсомолку» репортаж с мольбой о помощи. И надеждой, что Москва все-таки не бросит.

«ЗАЧЕМ ТЫ ТУДА ПОЛЕТЕЛА?»

Сразу начну с ответа на возможные упреки типа «сама виновата». Путевку я купила задолго до начала пандемии. На момент моего отлета из Москвы Шри-Ланка выглядела самым безопасным уголком на свете. Когда в Китае, Европе, США бушевала «чума 2020 года» - здесь ковидников не было. Первых зараженных выявили лишь перед моим прилетом. В количестве аж 8 человек. И то - все всех их обнаружили в центре страны, а не в курортном поселке, где я собиралась отдыхать.

Без потерь отказаться от путевки возможности не было. Туроператоры возвращали деньги или переносили выезд на другую дату лишь в случае, если в стране, куда ты собирался, была неблагоприятная эпидобстановка. Шри-Ланка тогда в это число опять-таки не входила. Вот я и полетела. Но…

ОТДЫХ ПРЕВРАЩАЛСЯ В КОШМАР

Через четыре дня после прилета на райский остров, отдых начал превращаться в нервотрепку, а потом, как мне тогда казалось, в ад.

Хотя зараженных COVID-19 на Шри-Ланке практически не было, местные власти 20 марта ввели жесткий комендантский час. Он длился не только ночью, а круглые сутки. Во время него ни туристам, ни местным жителям нельзя было выходить на улицу. Пляж тоже был под запретом. Транспорт не ходил, магазины, кафе, банки не работали, обменять деньги или получить перевод от родственников было невозможно. Повсюду на улицах дежурила полиция. Если поймают - арест на срок до 14 дней.

Помню, о карантине мы с подругой узнали на пляже, купаясь в лагуне с огромными черепахами. Пальмы, прозрачная вода. И тут кто-то из туристов спрашивает: а продуктами запаслись? Я подумала, может, они с собой в Москву хотят местные деликатесы прихватить? Но оказалось, запасы нужно делать здесь и сейчас.

Я выскочила из воды, побежала звонить туроператору. И услышала: «Запасайтесь продуктами, кафе и рестораны работать не будут, магазины тоже. Покупайте все, что нужно, и поторопитесь. У вас осталось всего два часа, потом на улицу выходить будет нельзя».

Сейчас, четыре месяца спустя, я вспоминаю об этом с улыбкой. Но когда мы пошли с пляжа в сторону главной улицы с ее магазинами, то увидели, что там царила настоящая паника. У каждой палатки стояли толпы местных. Скупали мешками крупы, воду и бананы, тащили все это в тук-туки, на которых еще несколько часов назад возили туристов на пляж.

Первый день отпуска тогда еще казался беззаботнымФото: Анастасия КУРДЮКОВА

ПРИ ВИДЕ БЕЛЫХ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЛИ

Сначала комендантский час объявили на два дня, и у меня теплилась надежда, что после мы еще сможем поплавать в океане, позагорать. Но ограничения поначалу продлили на несколько дней, потом на неделю, затем еще и еще. В целом, это продолжалось почти два месяца.

Мне еще повезло, в моем поселке на юге острова были «окна» в комендантском часе: примерно раз в неделю можно было ненадолго выходить на улицу и покупать продукты. В других регионах, ближе к столице, окон не было все два месяца. Как люди выживали, не представляю.

К туристам относились по-разному. Я жила в Унаватуне. Здесь в магазинах, если заходишь в маске, можно было купить продукты. Но в других регионах туристам не продавали даже воду. Были случаи, когда при виде европейцев закрывали двери изнутри.

Как не умирали от голода? Одним туристам помогали местные. Отзывчивые ланкийцы покупали еду по списку и приносили тебе домой. Другим — подсказывали, где можно взять что-нибудь из-под полы...

Проблемы возникли и с жильем, ведь оплаченный по путевке срок в отеле закончился. Местные боялись сдавать комнаты туристам - «из-за нарушения карантина» могли возникнуть проблемы с полицией. Мы с подругой обошли 15 домов, прежде чем нашли, куда переехать. Когда стучались, многие даже окна не открывали. Из-за двери тихонько говорили: помочь не могут. А еще вчера это был туристический рай…

О НАС ЗАБЫЛИ

Когда только началась канитель с комендантским часом, я попросила туроператора поменять билеты, чтобы улететь до закрытия границы. Но не вышло, рейсы отменяли один за другим. Потом стала появляться информация, что всех застрявших туристов вывезут.

Первый вывозной рейс в Москву, билеты на который стоили 400 евро, был запланирован на 29 апреля. Почти через полтора месяца «зависания». Но на него я не попала. Он был объединен с Мальдивами, и мест на всех не хватило. Оставшимся сказали не паниковать и ожидать следующего.

Сейчас на острове туристов начали впускать в храмыФото: Анастасия КУРДЮКОВА

С тех пор прошло еще почти два с половиной месяца. Самолеты за туристами присылали в самые удаленные уголки планеты, но не на Шри-Ланку. США, Таиланд и индонезийский Бали в расписании вывозных рейсов и сейчас значатся чуть ли раз неделю. А про небольшой остров рядом с Индией, такое ощущение, забыли.

Но вдруг в Интернет-чаты, в которых общаются туристы, просочилась информация о том, что Шри-Ланка отправляет самолет в Москву - забрать из России своих граждан. Мы начали звонить в посольство, умоляли дать нам возможность улететь домой. Буквально за ночь до вылета местная авиакомпания предложила нам приобрести билеты на этот рейс за… 1150 долларов! Таких денег у нас не было. И вновь - ждать…

ОТ БОЛЕЗНИ СЛЕГ ВЕСЬ ОТЕЛЬ

После очередной неудачи застрявшие туристы сами начали составлять списки желающих как можно быстрее вернуться домой. И направлять их во всевозможные ведомства. Мол, вот, все готово, билеты купим, только пришлите самолет.

В итоге, пусть с трудом и нервотрепкой, это сработало. Рейс состоялся в середине июня. Но я на него не попала. Заболела. И не я одна. Весь небольшой отель, где я жила, слег с температурой. С разницей в один-два дня заболели сразу 10 человек! Пять дней у меня держалась температура +39.

В аптеку не попасть: при входе, как и в магазинах, измеряют температуру. С моим жаром сразу забрали бы в больницу. А они здесь, мягко говоря, не комфортные. Да и страховка давно закончилась. Оплачивать длительную госпитализацию (а затем обсервацию), которая здесь стоит порядка 100 долларов в день, я бы не смогла.

Попросила знакомых купить антибиотики. Девушка, которая первой заболела в нашем отеле, сказала, что ей они помогли. Мне и всем другим заразившимся постояльцам - тоже. Через неделю поправились, откуда взялась зараза - так и не поняли. В отеле уже долго жили одни и те же люди, за пределы поселка не выезжали, в самой Унаватуне коронавируса не было. Возможно, это все-таки была ангина. Тесты нам никто не делал.

И ВНОВЬ ЖДЕМ…

В середине июля пошел пятый месяц нашего заточения на Шри-Ланке. Регулярное авиасообщение обещают возобновить… когда-нибудь. Договорились с авиакомпанией, что она предоставит билеты с открытой датой взамен пропавших. И как только Россия снова начнет принимать туристов, вернемся. Билеты - транзитные, через ОАЭ. Осталось только дождаться возобновления авиасообщения между РФ и Арабскими Эмиратами.

И вот я брожу по надоевшему и уже не райскому для меня острову, вспоминаю прежние рассказы знакомых, мечтавших «свалить на Гоа» (или куда-то в эти края). И думаю о родных березках. Надеюсь, что все-таки их скоро увижу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посольство России на Шри-Ланке: «Жалоб от соотечественников мы не получаем»

«КП» связалась с диппредставительством Российской Федерации в Коломбо.

- Сейчас на Шри-Ланке находится порядка трехсот россиян, причем далеко не все из них - туристы, - сообщили нам в посольстве. - Шри-Ланка планирует открыть воздушное пространство в конце августа (хотя окончательное решение еще не принято), и тогда соотечественники смогут вылететь прямым рейсом на Родину. А прямо сейчас ряд ближневосточных авиакомпаний летают с пересадками со Шри-Ланки в Европу, оттуда можно транзитом добраться до России. Посольство в постоянном контакте с оказавшимися здесь соотечественниками, каких-либо жалоб от них не поступает. Но мы всегда реагируем на любые вопросы. Когда можем - помогаем.

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