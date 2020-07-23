Российские инвесторы построят в Казахстане завод по производству удобрений

Чрезвычайный Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подписали соглашение о реализации проекта по строительству и эксплуатации завода минеральных удобрений в Жамбылской области. Документ предусматривает освоение месторождений фосфоритового бассейна Каратау на юге Казахстана и строительство нового завода.

Объём инвестиций к настоящему времени составил порядка 270 млн долларов США, предстоит вложить ещё около 800 млн долларов. Российская компания «Еврохим» уже реализовала первый этап проекта, включающий разведку и начало разработки месторождения, создание и введение в эксплуатацию горнорудного комплекса с мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. тонн в год. Подписанное соглашение открывает новый этап в осуществлении инвестиционного проекта, оно позволит расширить производство и перейти к началу строительства нового завода по выпуску не менее одного миллиона тонн минеральных удобрений и индустриальных продуктов ежегодно. Завершение строительства завода запланировано на 2025 год, он обеспечит около тысячи двухсот новых рабочих мест в регионе.

«Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт - в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока», - заявил Денис Мантуров.

АО «МХК «ЕвроХим» является одним из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Среди крупных инвестиционных проектов компании - производство калия на Усольском калийном комбинате в Пермском крае, на предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Волгоградской области, выпуск аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» в Ленинградской области и др. Весной прошлого года руководство компании представило инвестиционный проект по освоению фосфоритового бассейна Каратау, где вырастет новый завод по выпуску минеральных удобрений. К тому моменту компания уже развивала запущенные в эксплуатацию производственные мощности и готовилась к строительству инновационного производства с применением лучших технологий химической отрасли.

Российская Федерация является самым крупным торговым партнёром Республики Казахстан (в минувшем году 2-е и 3-е места в списке стран-партнёров заняли Китай и Италия),служит крупнейшим поставщиком товаров в республику и важным рынком сбыта казахстанской продукции, дающим выход на рынки других стран. Товарооборот республики с Россией на треть превышает её товарооборот с Китаем, порядка 20% от всех зарубежных сделок Казахстана приходится на северного соседа. Россия также является крупнейшим инвестором в экономику Республики Казахстан, это отметил президент Владимир Путин, выступая в конце прошлого года на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, в работе которого тогда в качестве президента Казахстана впервые принял участие Касым-Жомарт Токаев. Путин подчеркнул, что российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 млрд долларов, при этом накопленные в Российской Федерации казахстанские капиталовложения составили почти 4 млрд.

«Создано более 6,5 тыс. совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран», - отметил президент России. Он заверил, что российские и казахстанские предприниматели могут рассчитывать на постоянное содействие правительств двух стран. Путин подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в углублении промышленной кооперации и создании совместных с Казахстаном предприятий в приграничной зоне. По его словам, уже существуют позитивные примеры такого взаимодействия, в частности, строительство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области, который будет работать на сырье, поступающем с одного из казахстанских месторождений.

В свою очередь президент Казахстана назвал «очень показательным» тот факт, что объём торговли между регионами двух стран превысил 10% общего объёма торговли между государствами. «Этот показатель растёт, мы достигли больших успехов в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, задел был сделан очень большой», - сказал на встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев.

К этому можно добавить, что валовый приток прямых инвестиций в Республику Казахстан из России за период с 2005 по 2019 год составил более 14,5 млрд долларов, валовый приток прямых инвестиций из Казахстана в Россию за тот же период составил $4,3 млрд. Эти цифры прозвучали в недавнем интервью торгового представителя Российской Федерации в Казахстане Максима Кочеткова.

«По проведённому анализу выявлено, что на реализацию проектов в Казахстане российскими компаниями направлено не менее 40 млрд долларов, поскольку многие компании имеют дочерние организации и осуществляют капиталовложения через европейские подразделения и офшорные юрисдикции. Также хочу отметить, что на 1 января 2020 года в Казахстане зарегистрировано более 10 600 предприятий с российским участием. За год произошло увеличение более чем на 600 предприятий. Наши страны, как правило, взаимно инвестируют в отрасли машиностроения, химическое производство, сектор добычи полезных ископаемых и во многие другие отрасли», - сказал российский торгпред.