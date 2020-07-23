Стрельба по картам: В России вводится новая система учета оружия

У владельцев гражданского оружия и сейчас есть бумажные лицензии - разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия. Но к концу года они станут электронными. Росгвардия готовится получить полноценную IT-платформу, которая будет отслеживать все гражданское оружие, которое находится в обороте у жителей страны.

Какая информация будет «зашита» в пластиковых картах и зачем это нужно? Давайте разберемся.

Новая система будет учитывать выпуск стволов на предприятиях, передачу их в оружейные магазины, продажу гражданам, использование, перепродажу и утилизацию. Всю эту цепочку. А граждане благодаря новой программе смогут быстрее получать разрешения на покупку оружия и лицензии на его хранение и ношение через портал Госуслуг. А частные охранники - проходить проверки при устройстве на работу.

Новую программу учета оружия уже тестируют в НИИ "Восход". Предполагается, что заходить в систему отслеживания оружия смогут не только сотрудники Росгвардии, но и полиция, и производители, а также сами владельцы огнестрела.

Мобильные приложения этой программы можно будет установить и на iOS, и на Android. А сами лицензии на оружие будут выдавать в виде пластиковой карты, которая позволит правоохранителям считывать с нее всю информацию.

По этой же карте в оружейных магазинах будут продавать патроны. Поэтому участковый или сотрудник Росгвардии по карте владельца оружия сможет точно знать, насколько интенсивно гражданин пользуется своим стволом, сколько он хранит патронов. Также можно будет дистанционно лишить гражданина лицензии на ношение оружия или права покупать патроны на территории всей страны.

В Росгвардии отметили, что специально следить за теми, кто установит подобное приложение никто не собирается, а вот регистрироваться тем, кто переезжает с оружием из региона в регион или меняет место жительства станет намного проще.

СПРАВКА "КП"

Сегодня, по данным Росгвардии, в стране 3.873.797 лиц, получивших разрешение на хранение и ношение оружия.

В их пользовании - более 6,6 миллионов единиц оружия.

Кроме того, в стране 20,5 тысяч частных охранных организаций. Из них 6,9 тысяч - используют оружие (75,4 тысяч стволов). А так же 670 тысяч частных охранников и 927 частных детективов.

В 2019 году за нарушения изъято 181 тысяч единиц оружия.