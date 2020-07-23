Девушка сняла на видео, как муж ломает ей нос за вопросы про любовницу

Андрей бил с такой силой, что сломал Светлане нос.

Светлана и Андрей долгое время со стороны казались идеальной семьёй, они прожили вместе 12 лет, у них трое прекрасных сыновей, младшему недавно исполнилось 5 лет. Как и многие женщины, 36-летняя Светлана считала, что уже встретила свою судьбу, и каким бы ни был муж, её нужно сохранять любой ценой, хотя бы ради детей. Этому учила её мама. Но с каждым днём цена видимого благополучия возрастала, и вскоре стала непомерно высокой.

О том, что происходило за закрытыми дверями их квартиры, не знал практически никто.

— Сначала муж выпивал несколько бутылок пива по вечерам, потом спустя лет 5 перешёл на напитки покрепче. Я боялась поднимать вопрос пьянства, пока он не начал поднимать на меня руку. Я была с 8 месячным ребенком на руках, когда это случилось впервые. Он разбил стеклянную дверь и порезал себе руку, бегал за мной по квартире, душил, когда догонял. Потом поскользнулся в луже собственной крови и отключился. Я взяла спящего ребенка и побежала в соседний подъезд к маме. Утром звонок от мужа, он не помнил, что произошло, почему квартира в крови, где я и дети, — вспоминает женщина

Этот случай напугал Андрея, и он согласился обратиться за помощью. На год мужчина завязал с алкоголем. Светлана называет это время лучшим во всей их совместной жизни. Но постепенно вредная привычка вновь вернулась в жизнь Андрея.

В 2017 году супруги решили попытать счастья в столице и оставили родной Алтай. Чтобы помочь мужу обустроиться на новом месте, Светлана тоже пошла работать. Женщина прошла обучение на массажиста и вскоре стала неплохо зарабатывать, клиентов было много. Чего не скажешь об Андрее. Мужчину, который был успешным фотографом, Москва не спешила принимать, и он с ещё большим азартом чем прежде стал уходить от реальности с помощью алкоголя.

За помощью медиков Светлана смогла обратиться лишь через 5 часов.

— Он стал пить уже не только вечером, но и днём, а порой и сразу с утра, как просыпался. Он всегда был тихим домашним пьяницей. Я наблюдала его все эти годы, и не могла не заметить, как он постепенно меняется. В Москве он стал переходить все мыслимые и немыслимые границы, срывался на меня, оскорблял, и снова начал бить, — вспоминает Светлана.

Светлана привыкла к тому, что мог себе позволить её супруг. Знала женщина и о его похождениях на стороне. Ей часто присылали скриншоты переписок мужа с любовницей. Но уходить женщина не спешила, считая, что детям нужен отец. Светлана закрывала глаза на похождения Андрея и старалась оставаться идеальной женой, она уже смирилась со своей долей. Но каждое напоминание о сопернице больно било в самое сердце. В один из дней женщина не выдержала и спросила мужа, что это такое.

Разговор случился в машине. Андрей дожидался жену возле работы. Светлана села в машину и показала экран телефона, в котором была очередная переписка.

— Я заметила, что в водительской двери стояла начатая бутылка абсента, его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, а я не раз звонила до этого в ГИБДД, сообщала что он садится пьяный за руль, лишь бы не случилось трагедии. Да и по поведению я поняла, что пока он меня ждал, он уже успел приложиться, — говорит женщина

Разгоряченный спиртным мужчина вспыхнул яростью. Муж собирался ехать на разборки с человеком который "сдал" его жене, это был сожитель его любовницы, и мужчина знал адрес, где его искать. Светлана испугалась и стала снимать мужа на телефон, чтобы отослать видео его брату, и тот по-мужски мог бы успокоить своего родственника. Но Андрей не понял действий супруги и не придумал ничего лучше, чем ударить женщину прямо во время движения по дороге.

Андрей бил с такой силой, что сломал Светлане нос. Но несмотря на кровотечение и отёк, мужчина не спешил отвозить супругу в больницу. За помощью медиков Светлана смогла обратиться лишь через 5 часов. Случившееся заставило Андрея на какое-то время умерить пыл и взять себя в руки. Но хватило его ненадолго.

— В тот период он уже стал распускать руки. После сломанного носа через пару недель мне пришлось сделать ринопластику. Но я всем знакомым говорила, что я сама давно хотела такую операцию. Мне приходилось выгораживать его, скрывать истинные причины. У меня было очень тяжелое психологическое состояние, когда меня бьют, но я не могу об этом рассказать, а наоборот прикрываю своего мучителя, — говорит Светлана.

Вскоре Андрей решил сам уйти из семьи, собрал чемоданы и в день годовщины свадьбы объявил супруге о разводе. Казалось бы, так будет лучше. Но лучше не стало.

— Он несколько месяцев не появлялся навестить детей, не поздравлял их с праздниками и днями рождения. А потом внезапно стал угрожать, что отберёт у меня детей, стал названивать в полицию и придумывать истории, что я не пускаю его к детям, что они заперты дома одни, мне даже однажды пришлось штраф заплатить, потому что никто не стал разбираться, раз нажаловались, значит так и есть, — говорит Светлана.

В один из дней он всё-таки забрал младшего сына к себе, добавил Светлану в черный список и перестал отвечать на звонки. Всё это было для того, чтобы женщина забрала заявление из полиции. Иначе, по словам мужчины, младшего ребёнка Светлана могла увидеть не скоро.

Но делёжка детей стала не единственной проблемой от уже бывшего супруга. Андрей заявил на Светлану в полицию и за кражу автомобиля.

— В день развода он переоформил на меня машину, так как у нас был брачный контракт. Но спустя пару недель, он пришёл и написал заявление, что я эту машину украла. Причём он даже перекрасил волосы в другой цвет и сказал полицейским, что переоформляла авто я с подельником, который выдавал себя за моего мужа. То же самое повторилось и после того как к нему пришли приставы из-за алиментов, которые он не платил полгода. А потом он и вовсе эту машину разбил, он врезался в мою машину во дворе, пинал водительскую дверь, выкрикивал угрозы убить меня, снова сломать мне нос, — говорит женщина

Светлана боится за свою безопасность и психологическое здоровье своих сыновей. На бывшего супруга завели дело за причинение лёгкого вреда здоровью. Заявление по поводу разбитой машины и вовсе осталось без внимания. Угрозы от бывшего мужа продолжают поступать до сих пор.