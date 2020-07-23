Видео массовых задержаний террористов в России показала ФСБ

Сотрудникам Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии России удалось вскрыть и обезвредить целую сеть террористов, которые готовились к терактам.

- В спецоперации в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (МТО "ИДУ" запрещена в России решением верховного Суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что все задержания в регионах проходили одновременно.

По данным ФСБ России оперативники установили, что члены террористической организации поделили ее на ячейки, которые существовали практически автономно. Экстремисты призывали земляков к совершению преступлений террористического характера, предлагали вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, собирали деньги для финансирования бандитов, которые уже уехали в Сирию.

- При задержании у членов террористической организации изъята запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы МТО "ИДУ", а также паспорта с ложными данными, которые использовались для осуществления противоправной деятельности, - отметили в ФСБ России.

Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.