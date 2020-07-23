2020-07-23T14:20:19+03:00
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Колыбель космонавтики в Калуге посетила Министр культуры РФ Ольга Любимова

Посетить новый музей пригласили и основателя компании SpaceX Илона Маска
Наталья ГОЛОВАТЮК
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Государственный​ музей​ космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культурыГосударственный​ музей​ космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры
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Министр культуры РФ Ольга Любимова приехала в Калугу посмотреть, как идёт строительство Государственного музея космонавтики. Оно явно затянулось и волнуются уже не только калужане, но и московские чиновники.

Объект важен в масштабах всей страны, если не планеты. В 1967 году он стал первым в мире, музеем космической тематики. Но к концу столетия стало ясно – ему необходимо обновление, дабы соответствовать веяниям времени. Реконструировать старое здание не имело смысла, и памятник советской архитектуры оставили в первозданном виде.

Было решено возвести рядом новое, способное поразить своей наполненностью как простых посетителей, так и учёных с мировым именем. Например, американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Основателя компании SpaceX через СМИ пригласил глава Калужской области Владислав Шапша.

Министр культуры Ольга Любимова. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Министр культуры Ольга Любимова. Фото: пресс-служба Министерства культуры

- Калуга - это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее, - подчеркнул врио губернатора на встрече с министром культуры. - Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска. Ждем его, приглашаем.

Знаменитого американца уже ждёт в первопрестольной семья Сергея Королёва, чтобы показать космические места столицы. Впрочем, и он сам отправил обратное приглашение родне великого советского конструктора – посмотреть запуск одного из спутников, а заодно оценить заводы SpaseX.

Директор музея космонавтики Наталья Абакумова приезд Илона Маска в Калугу вполне допускает. Аргументирует тем, что американец постоянно цитирует Циолковского и хорошо знаком с его трудами.

Государственный​ музей​ космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Государственный​ музей​ космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Не космосом единым

Главной ценностью нового музея космонавтики станут, конечно, экспонаты. Будет немало раритетов, побывавших в космосе. Представят личные вещи космонавтов, но современного зрителя этим не удержишь. Потому акцент делают на интерактивных программах и главной фишке музея – огромном 80-метровом экране. Показывать фильмы планируют для разной категории граждан. Чтобы музей стал местом притяжения, как для студентов, так и для родителей с маленькими детьми.

В Калуге Ольга Любимова сообщила, что государство планирует активно поддерживать киноиндустрию. Особое внимание уделят режиссерам, снимающим фильмы для семейного просмотра: лёгкие комедии и мелодрамы.

Музей изнутри. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Музей изнутри. Фото: пресс-служба Министерства культуры

- Первая мера, которая уже предпринята - это мера поддержки проката картин, - говорит Любимова. - Мы обсуждаем с продюсерами, какого жанра сейчас ждут наши зрители, которые немножко устали сидеть дома, которые сейчас, возможно, не готовы к тяжёлым драмам. Поэтому есть продюсеры, которые сейчас больше делают акцент на романтических комедиях, фильмах светлых и простых, потому что сейчас молодежи хочется простого общения, свиданий в кино. С драмами, думаю, будем знакомиться ближе к зиме 21 года. Продюсеры, которые будут сейчас открывать кинопоказы, получат поддержку Минкультуры. В ближайшие 5-6 месяцев мы выработаем в фонде кино беспрецедентные меры поддержки, после того как обсудим все аспекты с ассоциацией кино и телевидения, с продюсерами, дистрибьютерами, киносетями.

Экскурсия по Музею космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Экскурсия по Музею космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Стена обрушилась, сроки нет

Министр культуры также прокомментировала ЧП с обрушением части подпорной стены на строительстве музея.

- Сильно взволновала ситуация с обрушением части стены, и мы плотно работаем с регионом. Это не повлияет на сроки открытия музея, что очень важно. Отчасти поэтому мы сегодня все здесь собрались, прошли, посмотрели, пообщались со строителями. К октябрю 2020 года музей обещают сдать, сейчас выполнено 85% работ. Когда они завершатся, общая площадь музейного комплекса в Калуге составит 12,5 тысяч кв. метров. Новое здание будет в 4 раза больше существующего. Серьёзно обновится экспозиция, появится зал для лекций, книжный магазин и кафе – без которого невозможно представить сегодня ни одно культурное учреждение. Новый музей космонавтики сможет принимать до 700 тысяч человек в год, - рассказала Ольга Любимова.

Государственный​ музей​ космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Государственный​ музей​ космонавтики. Фото: пресс-служба Министерства культуры

Строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге запланировали ещё в 2011 году. Но два предыдущих подрядчика сорвали все сроки. Возбуждены два уголовных дела.

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