Появился новый выгодный продукт для частных инвесторов

В ближайшую пятницу Центробанк может снова опустить ключевую ставку. В связи с этим доходности по вкладам продолжают падать. Средняя ставка в Топ-10 крупнейших банков достигла 4,6% годовых. В этих условиях более высокую доходность могут принести биржевые инструменты. Но какие?

ИИС + ПИФ

Один из самых удобных и выгодных инструментов сейчас – это индивидуальный инвестиционный счет (сокращенно ИИС). По нему можно получать как доход от вложений в ценные бумаги, так и налоговый вычет. В рамках ИИС управляющая компания «Промсвязь» (принадлежит государственному Промсвязьбанку) запустила стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная».

Как говорится в сообщении компании, предложение ориентировано на массовых инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депозитом доход и воспользоваться налоговыми стимулами для частных инвесторов.

КАКУЮ СТРАТЕГИЮ ВЫБРАТЬ?

- Стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска.

- Стратегия «Перспективная» рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска.

В зависимости от ситуации на рынке и новостей эмитентов, управляющие ребалансируют портфель стратегии, меняя соотношение того или иного ПИФа.

КАКОЙ ПОРОГ ВХОДА?

Порог входа минимальный – от 10 тысяч рублей. Обе стратегии предполагают диверсификацию вложений по открытым паевым инвестфондам (ПИФам) под управлением УК «Промсвязь». Клиент получает сбалансированный инвестиционный портфель, состоящий из различных активов, и экспертизу профессиональных доверительных управляющих. К примеру, доходность различных фондов компании за три года составила от 14,79% до 87,48%*.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Заключить договор на открытие ИИС ДУ можно в личном кабинете на сайте УК «Промсвязь» и в части отделений ПСБ в крупных городах. В ближайшие месяцы продукт будет доступен для 2,5 млн клиентов ПСБ в мобильном приложении, а также во всей сети отделений банка.

ЧТО С НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ?

Использование ИИС удобно тем, что позволяет инвесторам увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. В рамках обеих стратегий инвестор может выбрать подходящий ему тип вычета. Всего их два

1. Вычет на взнос. Он позволяет получать налоговый вычет ежегодно в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (до 52 тыс. рублей ежегодно)

2. Вычет на доход. Он освобождает от налога (13%) всю сумму дохода, полученного при инвестировании внесенных на ИИС денежных средств за весь период ведения счета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Васильев, управляющий директор УК «Промсвязь»:

- Мы видим запрос на простой и доступный инвестиционный инструмент, что стало особенно актуально на фоне снижения процентных ставок по депозитам. Стратегии доверительного управления основе ИИС позволяют инвесторам даже с небольшими суммами сбалансированно подойти к инвестициям, зарабатывая на росте бизнеса крупнейших российских компаний и используя налоговые преференции от государства. До конца года мы планируем запустить еще несколько готовых решений в рамках индивидуальных инвестиционных счетов, чтобы расширить выбор инструментов под различные цели и финансовые возможности клиентов.

* Доходность за прошлые периоды не гарантирует доходность в будущем.