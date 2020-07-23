Больная раком вдова Игоря Арташонова от безденежья продает вещи актера

Актер Игорь Арташонов, сыгравший более 70 ролей, умер пять лет назад после жестокого избиения. Тогда же стало известно, что у его вдовы, актрисы Кристины Рубан диагностировали рак. Более того, несчастную женщину выгнали из съемной квартиры вместе с маленькой дочкой. Спустя годы легче близким известного артиста не стало - они отчаянно нуждаются в помощи.

Всенародную любовь Игорь Арташонов получил, снявшись в сериалах "Молодежка", "Ликвидация", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Бумер-2" и многих других. Однако больших денег после своей смерти актер не оставил. Его вдова Кристина Рубан, чтобы хоть как-то свести концы с концами, вынуждена продавать вещи покойного супруга.

"Продаю фотографии, дневник, вещи актера Игоря Арташонова. Цена 100 тысяч рублей", - сообщила Кристина. Она признается, что ей жалко расставаться с тем, что когда-то принадлежало известному актеру.

Но выхода нет. "У меня нет денег, чтобы поставить памятник супругу. А ведь прошло пять лет после его смерти! Уже стыдно! У нас стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя", - цитирует Рубан "СтарХит".

По ее словам, как только артист ушел из жизни, все его друзья испарились. "Хотя мы с супругом всегда их выручали. Проблемы? Игорь просто клал деньги со словами: «Вам, решайте вопрос!». Мог даже обратно сумму не попросить", - вздыхает больная раком женщина.

Актрису редко приглашают в кино. А если и случается, то за съемочный день она получает всего 15 тысяч рублей. Живет в съемной квартире и ухаживает за больной мамой. "После смерти Игоря мы остались без копейки. Работы у меня не было, а нужно было оплачивать лечение - у меня рак, снимать квартиру", - делилась артистка.

Напомним, беда в семью Игоря Арташонова пришла внезапно. К ним в квартиру ворвались грабители, которые жестоко избили артиста. В это время его жена с дочерью уехали к родителям в другой город, что и спасло их от такой же участи. "Скорая" доставила актера в больницу, где он в течении трех дней находился в коме. В этот же период у Кристины обнаружили онкологию. А потом Рубан сообщила о смерти 51-летнего мужа. Он скончался 18 июля 2015 года. В заключении врачи написали, что у актера внезапно оторвался тромб. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.