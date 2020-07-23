Ученый объяснил, почему в России удалось создать вакцину от коронавируса так быстро

Один из разработчиков российской вакцины от COVID-19, заместитель директора по научной работе в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, ученый-микробиолог Денис Логунов рассказал в интервью изданию Meduza о том, как шла работа над отечественной вакциной против COVID-19 и почему препарат удалось разработать в самые короткие сроки.

Решение о начале разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции ученые Института имени Гамалеи приняли еще в феврале этого года, когда после конференции ВОЗ стало очевидно, что человечество столкнулось с серьезной проблемой.

За основу было решено взять наработки, которые велись в институте уже три года, и были связаны с вакциной против Вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Новый коронавирус SARS-CoV-2 – это ближайший собрат MERS из группы бета-коронавирусов, поэтому у ученых не было сомнений, что за основу вакцины от COVID-19 надо брать уже готовые наработки. Всего на создание кандидатной модели вакцины ушло две недели. Выбор пал на векторные вакцины и потому, что они более эффективны.

- Мы провели массу экспериментов с разными носителями и сравнивали с векторными, и уже на старте было понятно, что это небо и земля, - рассказал Денис Логунов.

Вектор для вакцины взят инактивированный, неопасный, не способный встроиться в геном человека. Взят он от аденовируса, с которым человечество хорошо и давно знакомо. Потом у вектора были удалены еще два участка генома, чтобы сделать вакцину еще более безопасной, избежать возможных побочных эффектов. При таких изменениях вирус не может размножаться в клетках организма, но может попасть внутрь клетки и принести туда то, что ученые встроят в его геном. В случае с антикоронавирусной вакциной – это ген, кодирующий S-белок (белок-«шип»).

- Аденовирус может его эффективно доставить, а через две-три недели следов вектора в организме не останется. Временная история: доставил — наработал чужеродный белок в клетках человека — получили результат, - объясняет принцип работы вакцины Денис Логунов.

Если бы использовался вектор, способный размножаться, то потенциально иммунитет мог бы быть в ответ на такую вакцину более длительным, но и побочных эффектов было бы больше. Это было бы все равно, что «выпустить Джина из бутылки», говорит разработчик препарата. При том варианте, который был выбран – инактивированный вектор – побочные эффекты стандартны – температура, боль в месте укола. Также была выбрана стандартная и хорошо зарекомендовавшая себя на вакцинах от MERS и вируса Эбола система введения в два этапа, при которой сначала вводится один вектор вакцины, а затем – другой. Это позволяет получить хороший иммунный ответ у разных людей в популяции, бустировав, усилив иммунный ответ при помощи второй инъекции на основе другого вектора. Другой вектор для второй инъекции нужен, чтобы иммунная система «пропустила» его в клетки, ведь первый вектор она уже распознает

- Мы эту историю хорошо проверяли — и на мышах, и на приматах. У нас было клиническое исследование двухфакторного введения одного и того же вектора у людей. Мы знаем, что повторное введение одного и того же вектора — это не очень хорошая история. После первой инъекции наблюдался ответ у всех добровольцев, но при повторном введении значительное усиление было достигнуто только у тех, кому вводили второй компонент на основе другого вектора, а введение того же самого вектора дало крайне слабое усиление. То есть если кто-то будет вводить один и тот же вектор, он рискует создать слабый иммунитет, который может критически снизиться в течение трех-шести месяцев, - считает ученый Денис Логунов.

Также разработчик вакцины рассказал, что снижение антител в крови со временем не означает, что иммунитет к SARS-CoV-2 пропадает. Примерно через два месяца после подъема уровня антител к инфекции происходит его естественное падение.

- Есть вакцины, которые формируют эффективный иммунитет, но потом он падает, патоген меняется, попадает в организм еще раз, и человек заболевает повторно — но легче переносит болезнь, не умирает. Такая ситуация, например, с гриппом. А бывает, как с желтой лихорадкой — иммунитет поднимается, потом падает до довольно низких значений, но его защитная эффективность сохраняется до 20 лет. И вот если сейчас найдется человек, который скажет, что снижение антител к COVID-19 означает, что иммунитет не будет работать, это будет смелым, но бездоказательным и абсурдным утверждением, - говорит микробиолог.

Сейчас российская вакцина прошла испытания на 76-ти здоровых добровольцах, которые находятся в контакте с врачами. Данные их состояния собираются поэтапно, через 42 дня после введения вакцины, потом через три месяца, дальше — через полгода.

Затем необходимо провести расширенное испытание вакцины на добровольцах из групп риска. Тесты будут длиться полгода. Однако на этом этапе вакцина уже может применяться в госпитальных условиях при наличии временного регистрационного удостоверения от Минздрава.

- И только тогда, когда это произойдет, когда будет доказана эффективность и безопасность, мы получим постоянное регистрационное удостоверение, если экспертный орган решит, что этого достаточно. А сейчас — это только регистрация на «ограниченных условиях», которая позволит выйти, например, на вакцинацию групп риска. И все, - пояснил разработчик российской вакцины от COVID-19 Денис Логунов.

После того, как вакцина будет испытана на добровольцах из групп риска, потребуется еще испытание на 1 000 человек, чтобы закрыть третью фазу клинических исследований.

- Оснований считать, что вакцина не сработает, нет. Единственное опасение в связи с этим, — если вы спросите моего личного мнения, — заключается в длительности иммунитета. Продлится ли он год, два, или три — мы не знаем, - признается Денис Логунов.

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