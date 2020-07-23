2020-07-23T15:08:37+03:00
Общество

Должны ли мотоциклисты стоять в пробках: в Госдуме мнения разделились

Законопроект предлагает запретить байкерам ездить между рядами
Владимир НИКОЛАЕВ
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Законопроект предлагает запретить байкерам ездить между рядами машинЗаконопроект предлагает запретить байкерам ездить между рядами машинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кому из автомобилистов не знакомо это чувство зависти, когда ты намертво стоишь в пробке, а мимо тебя, в промежутке между рядами, просачиваются юркие мотоциклисты. Теперь, похоже, все — их песенка спета.

В Госдуме подготовили законопроект о том, чтобы запретить мотоциклистам ездить в одной полосе параллельно автомобилям и между рядами. Пусть тоже постоят в пробках, как и все остальные.

ПО ПРИМЕРУ США И ЕВРОПЫ

Байкеры в ярости: клянут последними словами автора инициативы.

- Надеюсь, что на дороге они ведут себя более культурно, чем в интернете, - отреагировала в беседе с «КП» автор законопроекта депутат Светлана Бессараб. - Мои предложения вызваны исключительно желанием уменьшить смертность на дорогах. По международным оценкам шанс погибнуть у мотоциклиста в 30 раз выше, чем у автомобилиста. Не надо эти шансы увеличивать, разрешая байкерам опасную езду. ДТП с мотоциклистами наносят вред не только им самим, но и автомобилистам, ставшим участниками аварии. Гибель или тяжелые травмы байкеров оставляют в душах автомобилистов тяжелый след. Запрет на езду между рядами уже применяется в некоторых штатах США и в странах Европы, в Германии, например.

Нарушителям грозят штрафы от 3 до 15 тыс. руб.

Чиновники решили, пусть мотоциклисты тоже постоят в пробках, как и все остальные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чиновники решили, пусть мотоциклисты тоже постоят в пробках, как и все остальные.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НО ЕСТЬ И ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Против ограничений выступают не только байкеры. Единства нет и в самой Госдуме.

- Это ничем не обоснованное предложение, - сказал «КП» другой депутат — Вячеслав Лысаков, автор популярной идеи о ненаказуемом пороге превышения разрешенной скорости на 20 км в час. - Должна быть статистика, которая показала бы, что езда между рядами привела к всплеску ДТП, - я такой статистики не видел.

По его словам, он сам каждый день за рулем, и мотоциклисты ему не мешают.

- И я не мешаю им проезжать — мне несложно подать на 20 см в сторону, чтобы пропустить их, - говорит депутат. - Мы же лучше защищены, чем они. Они всегда перегазовывают, обращая на себя внимание, чтобы им дали проехать. А когда пропустишь, с благодарностью махнут рукой — это приятно и создает дружелюбную атмосферу на дороге.

Кроме того, отметил наш собеседник, ужесточение штрафов противоречит принципам КоАП.

- Для автолюбителей максимальное наказание - 5 тысяч рублей, если не считать особо тяжкие случаи, как езда в пьяном виде или езда без прав, - пояснил депутат. - Увеличение штрафов воспринимается народом не как забота о его благе, а как банальное желание выкачать побольше денег. Если и говорить о возможных ограничениях для байкеров, то я бы предложил не продавать мощные мотоциклы тем, кто не имеет достаточного опыта вождения. Сейчас участились тяжелые ДТП из-за того, что водитель не смог справиться с мощным байком.

Электросамокаты также попали под раздачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электросамокаты также попали под раздачу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМОКАТ НА ОБОЧИНЕ

Помимо байкеров под раздачу попали и водители электросамокатов.

- Сейчас появились новые средства передвижения, которые оснащены мощными электромоторами, позволяющими развивать скорость до 40-60 км в час., - говорит Светлана Бесссараб. - Предлагаю им вообще запретить движение по автодорогам. Разрешить только в той зоне, которая определена для велосипедистов — по специальным полосам, по обочине или по краю правой полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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