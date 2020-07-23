2020-07-23T17:04:53+03:00
Звезды

"Орал, чтоб не снимал видео": бывшего мужа Бузовой обвинили в пьяном дебоше на борту самолета

Дмитрий Тарасов вернулся из Казани в Москву
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош в самолете.Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош в самолете.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Дмитрий Тарасов попал в неприятную историю. Известного российского футболиста, который возвращался из Казани в Москву, обвинили в пьяном скандале на борту самолета. Один из пассажиров решил его снять на видео, однако столкнулся с жесткой реакцией бывшего мужа Ольги Бузовой.

Как заявляют очевидцы произошедшего, Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета. "Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек пять-шесть орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова бортпроводника, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алкоголя, грозили вызвать полицию по прилету", - написал в блоге разгневанный пассажир рейса Казань - Москва.

kostenko.94kostenko.94
Любите, будьте любимыми, будьте с любимыми
55388 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Когда лайнер приземлился, мужчина услышал крики. "Приземлились, слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтоб не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов", - добавил очевидец.

Анастасия Костенко вернулась с мужем и детьми из Казани в Москву.

Жена Тарасова ранее сообщила, что они вернулись в Москву. Анастасия Костенко опубликовала видео. В кадре она со своим дедушкой гуляет с дочками. О скандале, который в настоящее время разгорается в соцсетях, она не упоминала.

Тарасов пробыл в Казани полтора месяца. Дмитрий улетел туда в конце мая, чтобы приступить к тренировкам в составе "Рубина". Разлука с любимым, которая с таким трудом давалась молодой матери, оказалась недолгой. Настя отправилась вслед за мужем в середине июня. 24-летняя модель переживала, как Ева и Милана освоятся на новом месте.

Дмитрий Тарасов и Николай Поярков на борту самолета Казань - Москва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"С прилетом, братишка": игроки "Рубина" Тарасов и Поярков отметились скандалом в самолете "Казань-Москва"

На их буйное поведение пожаловались другие пассажиры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total
Вкладчикам «Чувашкредитпромбанк» начали возвращать деньги
Избыточным весом страдают больше половины россиян
Николай Дроздов приоделся в Gucci, чтобы рассказать о пользе календулы
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за «потерянной» сотенки миллиардов
ЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по Brexit
Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках в случае восстановления импорта бензина
Мурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавируса
Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни
Собянин заявил, что в Москве больше не будут вводит карантин по коронавирусу
Собянин: Москва на 90 процентов вернулась к докоронавирусным показателям
В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника
Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда
Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Минтранс рассказал, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты с процентами
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки