2020-07-23T15:17:50+03:00
Происшествия

В Москве умер профессор МГУ, прошедший Великую Отечественную войну

Математик практически всю жизнь проработал в университете имени Ломоносова
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Николай Павлович Трифонов - математик, профессор и заведующий кафедрой алгоритмических языков МГУ. Фото: EGrigorНиколай Павлович Трифонов - математик, профессор и заведующий кафедрой алгоритмических языков МГУ. Фото: EGrigor
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 июля, в полицию поступило сообщение о смерти пожилого мужчины в одной из квартир по улице Теплый Стан. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело 94-летнего профессора МГУ, ветерана Великой Отечественной войны Николая Трифонова.

«По предварительным данным внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Прибывшие оперативные службы констатировали смерть 94-летнего математика Николая Трифонова. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу, которая поможет выяснить причины смерти», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося.

Николай Павлович Трифонов - математик, профессор и заведующий кафедрой алгоритмических языков МГУ. Был советником декана факультета вычислительной математики и кибернетики. Работал в МГУ с 1955 года, читал курс «ЭВМ и программирование». Николай Павлович был участником Великой Отечественной войны и имеет множество наград, таких как: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». Лауреат знака отличия «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки
"Это не вспышка": инфекционист назвал заражения чумой в Монголии обычным явлением
Немецкие ученые соберут 4000 тысячи добровольцев на концерт, чтобы узнать, как распространяется коронавирус
Аналитики: 28% россиян смогли увеличить свой доход на фрилансе
Евросоюз выделит Киеву 1,2 млрд евро
Крашенинников раскритиковал существующие законопроекты о домашнем насилии
Последний Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру во время прощального рейса
Эксперт предупредил о проблемах после запрета кредитования в мобильных приложениях
Глава МВД Украины опубликовал фото угонщика, захватившего полицейского в Полтаве
Федеральные военные пустили в толпу с мэром Портленда слезоточивый газ
У кошек и собак в Италии обнаружили антитела к коронавирусу
Онлайн-торговля увеличила обороты почти в три раза
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
В МВД рассказали о нарушениях со стороны иностранцев, которые застряли в России из-за коронавируса
В Германии 93-летнего охранника концлагеря приговорили по кодексу для несовершеннолетних
Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире
Мягкий матрас может стать причиной депрессии
ФСБ задержала более 20 террористов ИГ* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае
Специалисты кибербезопасности назвали спонсоров пиратства в России
Банки сократили «черные списки» клиентов
Патологоанатомы нашли подтверждение тому, что коронавирус не вызывает миокардит