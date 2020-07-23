Форум «Сильные идеи для нового времени» придаст новый импульс деловой активности в России

В Москве под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

«Форум должен стать площадкой для прямого диалога между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для восстановления российской экономики и поддержания деловой активности в стране, – отметил на заседании Организационного комитета Форума первый вице-премьер России Андрей Белоусов. – Мы ожидаем, что объединение общественных инициатив и административного ресурса со стороны институтов развития и государства даст мощный синергетический эффект. На площадке Форума выберут лучшие идеи, которые будут сформированы в проекты, направленные на перезагрузку экономики, восстановление и развитие пострадавших отраслей, формирование новых точек экономического роста».

Форум будет посвящен поиску сильных идей, которые помогут в поиске ответов на большие и сложные вызовы нового времени. В утвержденный состав Организационного комитета Форума входят представители Администрации президента РФ, министерств и ведомств, бизнеса, институтов развития, экспертного и научного сообщества.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года, национальными целями развития Российской Федерации определены сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация. Форум “Сильные идеи для нового времени” станет первым мероприятием, которое обеспечит решение этой задачи – с помощью идей и проектов, аккумулированных на базе Форума, и талантов тех людей, которые придумают и реализуют эти проекты», – отметил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Форума «Сильные идеи для нового времени» Антон Кобяков.

«АСИ создает новые площадки для продвижения общественных инициатив и сообщество активных жителей России, готовых укреплять экономику и социальную сферу страны. Мы фокусируем внимание на идеях, которые могут и должны развивать страну: российские технологии, урбанистика, образование, цифровая сфера, предпринимательство, инвестиционный климат. Форум станет акселератором для лидерских проектов. Каждая из ста отобранных идей будет доработана до проекта, а проект, в свою очередь, получит ресурс для практической реализации», – сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Как сообщалось ранее, Форум пройдет в два этапа. В рамках онлайн-этапа с июля по сентябрь 2020 года на специально созданной крауд-платформе idea.asi.ru осуществляется сбор, обсуждение и доработка идей и практик по семи тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Офлайн-мероприятия Форума будут проходить 20–21 сентября на территории Парка науки и искусства «Сириус» в городе Сочи, где состоится презентация результатов работы в гибридном формате телекоммуникационного и очного присутствия с использованием дистанционных технологий. Доработанные проекты и готовые к тиражированию практики будут включены в сетевой акселератор АСИ для дальнейшего продвижения.

Мероприятие на площадке будет организовано с соблюдением методики, рекомендованной Роспотребнадзором при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности в России. В числе мер безопасности будет предусмотрен контроль температуры тела участников и технического персонала, обеспечение средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), будет установлено оборудование для обработки рук кожными антисептиками. На площадке будет проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция воздуха при помощи обеззараживающих ламп и обработка поверхностей облучателями в отсутствие людей.