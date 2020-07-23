2020-07-23T15:42:06+03:00
В мире

Полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, заподозрили в неуплате налогов

Дерек Шовин и его жена не задекларировали полмиллиона долларов
Алексей ОСИПОВ
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Полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в смерти Джорджа Флойда, предъявили новые обвинения.Полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в смерти Джорджа Флойда, предъявили новые обвинения.Фото: Кадр видео
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Уволенному из рядом полиции Миннеаполиса Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, предъявлены новые обвинения: Шовин и его жена Келли несколько лет скрывали свои доходы.

Согласно тексту обвинения, в период с 2014 по 2019 годы супруги не задекларировали в общей сложности $464000 и не заплатили с этой суммы налоги, которые должны были составить $22000. С учетом штрафов и пеней неуплаченная сумма составляет сейчас $37868.

Налоговые органы утверждают, что Дерек и Келли Шовин в отдельные годы либо намеренно занижали свои доходы, либо вообще не подавали положенную законом ежегодную налоговую декларацию.

Еще один пункт обвинения касается махинаций с приобретением дорогостоящего автомобиля: в 2018 году супруги, проживающие в Миннесоте, приобрели за $100000 автомобиль BMW, но зарегистрировали его в другом штате - Флориде, в которой ставка обязательного налога с продаж более низкая, чем в их родном штате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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