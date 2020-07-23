2020-07-23T16:52:25+03:00
Недвижимость

Турпоток в Кисловодске вырастет до 700 тысяч человек благодаря новой стратегии развития

ДОМ.РФ принял участие в разработке стратегического документа
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Кисловодск. Эко тропа.Кисловодск. Эко тропа.
Изменить размер текста:

ДОМ.РФ и Администрация Кисловодска совместно со специалистами КБ Стрелка подготовили новую Стратегию пространственного развития (мастер-план) города до 2030 года. Этот документ определяет ключевые направления развития Кисловодска, как курортной зоны. Предполагается, что следование этой стратегии поможет сделать город более привлекательным для путешественников и превратить его многопрофильный туристический центр международного уровня.

Стоит отметить, что мастер-план был составлен с учетом пожеланий жителей и гостей Кисловодска. Все желающие смогли поделиться своими идеями и мыслями по поводу преобразования и благоустройства города на платформе чего-хочет-кисловодск.рф, которая была запущена при поддержке ДОМ.РФ. Всего проголосовавшие высказали порядка 550 инициатив, большая часть из них была учтена при составлении новой Стратегии.

Денис Филиппов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ (справа)

Денис Филиппов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ (справа)

«В 2016 году Правительством нашей страны принят Перечень мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года. Было крайне важным решение о подготовке стратегического мастер-плана. Виталий Леонтьевич Мутко открыл для нас эту историю, состоялась объемная работа с экспертами корпорации ДОМ.РФ, консалтинговой компании КБ Стрелка, наполненная конструктивными идеями, глубокой аналитикой и исследованиями, оригинальными предложениями из зарубежного опыта и лучших российских практик. В результате удалось разработать комплексные решения для повышения качества, экологичности, аутентичности, доступности городской среды Кисловодска, который исторически создавался как здравница и в настоящее время является федеральным курортом», - отметил глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов.

Приоритетными направлениями Стратегии для Кисловодска сейчас являются развитие туризма и формирование комфортной и удобной, современной городской среды. Также планируется закрепить за Кисловодском статус международного лечебно-оздоровительного курорта и сделать город всероссийским центром здоровья и спорта.

«Основа Стратегии – Стандарт комплексного развития территорий – методический документ, направленный на повышение эффективности использования земельных ресурсов, развитие застроенных и освоение новых территорий, благоустройство и формирование современного облика российских городов. ДОМ.РФ как институт развития разработал этот документ по поручению Председателя Правительства», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Он добавил, что следование Стратегии поможет увеличить ежегодный туристический поток в город в два раза с 380 тысяч человек до 700 тысяч человек. Всего путешественникам будет предложено шесть видов туризма: лечебно- и досугово-оздоровительный, деловой, экологический, спортивный и медицинский.

Протяженность туристических маршрутов в Кисловодске планируется увеличить в 2,5 раза. Кроме того в зеленых зонах города будут проложены более 35 км новых велосипедных и пешеходных маршрутов. В городе планируется реформировать систему общественного транспорта, сократить вредные выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта в пять раз и многое другое.

Также ДОМ.РФ помог разработать архитектурный регламент для исторической части города, который позволит сохранить сложившийся городской ландшафт и гармонично вписать в него новые туристические объекты.

Реализация Стратегии пространственного развития предполагает привлечение 53,6 млрд рублей инвестиций до 2030 года. При этом 30% из них – частное финансирование или финансирование на принципах государственно-частного партнерства.

Добавим, что в настоящее время ДОМ.РФ работает более чем в 50 российских регионах. Организация уже подготовила эффективные стратегии развития для таких городов как Свободный Амурской области, Сергиев Посад, до конца года будут представлены еще три стратегии, включая Кисловодск, Суздаль и Саровско-Дивеевский кластер.

«Это объемные и подробные документы, позволяющие регионам выйти на новый уровень развития», - подчеркнул Денис Филиппов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как построить дом своими руками
Не все хотят покупать готовый дом, многим легче, дешевле и комфортнее построить его своими руками, чтобы он был по-настоящему универсален и индивидуален. Читайте нашу пошаговую инструкцию с советами специалистов и все получится!
Как избавиться от тараканов в квартире раз и навсегда
Включить в комнате свет и увидеть убегающего прочь таракана — кошмар любой хозяйки. Благо если прусак один, а если он уже обзавелся семьей? «КП» подскажет, как избавиться от тараканов в квартире раз и навсегда
Как избавиться от блох в квартире раз и навсегда
Ученым известно около двух тысяч видов блох. Эти бескрылые насекомые живут с человеком всю его историю. И зачастую могут поселиться в квартире. Разбираемся, какими средствами можно избавиться от блох раз и навсегда
Дизайн спальни: 30 лучших фото
Спальня — именно та комната, которая отвечает за наш отдых после насыщенного рабочего дня. Здесь мы расслабляемся, восстанавливаем силы и можем побыть наедине с самим собой. Поэтому очень важно продумать дизайн спальни и добавить пространству согревающего
Щербинскому лифтостроительному заводу исполнилось 77 лет
За годы работы предприятие выпустило более 220 тыс. лифтов, которые эксплуатируется на всей территории России, а также в Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии, Бирме, Индии, Китае, Монголии, Ираке, Сирии и на Кубе
Новости 24
Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total
Вкладчикам «Чувашкредитпромбанк» начали возвращать деньги
Избыточным весом страдают больше половины россиян
Николай Дроздов приоделся в Gucci, чтобы рассказать о пользе календулы
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за «потерянной» сотенки миллиардов
ЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по Brexit
Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках в случае восстановления импорта бензина
Мурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавируса
Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни
Собянин заявил, что в Москве больше не будут вводит карантин по коронавирусу
Собянин: Москва на 90 процентов вернулась к докоронавирусным показателям
В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника
Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда
Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Минтранс рассказал, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты с процентами
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки