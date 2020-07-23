Повестка по почте

Еще лет десять назад разговоры о Почте России шли исключительно в негативном ключе. Медленная доставка, потеря посылок, все еще советская инфраструктура, безликие отделения в конце концов. Только ленивый не пинал главную логистическую компанию страны. Мы вообще начали забывать, что есть такая услуга, все равно же ей пользоваться — сплошное мучение.

Все изменилось с приходом Дмитрия Страшнова. Человек из бизнеса был необходим большой неповоротливой государственной корпорации. Появление не чиновника, но бизнесмена изменило компанию до неузнаваемости. Это коснулось как внешности — был проведен ребрендинг, изменились почтовые отделения и процедуры отправки и получения посылок. Так и внутренних процессов — без реструктуризации невозможно поменять компанию.

Если внешние изменения нам очевидны, то внутри Почта России — голем со всеми его достоинствами и недостатками. Один из крупнейших работодателей страны с точками по всей России. Со своими региональными особенностями. Нельзя просто так взять и все поменять; не получится. Сначала надо распутать клубок часто загадочных связей и взаимоотношений, сложившихся за прошлые десятилетия.

Где изменения, там и конфликты. Каких бы успехов ни добился Страшнов, все закончилось большим скандалом. Скорее всего причина внешняя — выплата слишком больших бонусов — сопутствовала причинам внутренним. Меняться всегда тяжело. И, скорее всего, нашлись желающие этот процесс притормозить.

Тем временем в Россию пришел Алиэкспресс; мы начали торговать на Авито. И Почта, которая в этом процессе занимает пусть и банальное, но важное место, вошла в наш ежедневный быт. Теперь задача уже, если не поменять, но как минимум сохранить компанию и реализовать задуманное. Николай Подгузов, сменивший Страшнова на должности генерального директора, отвечал за создание «Почта Банка». И судя по тому, что теперь в любом почтовом отделении можно получить соответствующие финансовые услуги, вполне успешно.

Ещё одной ключевой задачей Подгузова стала реорганизация формы собственности организации — из государственной в коммерческую. Такой план существовал давно. А новая команда — лишь исполнитель. Как бы там ни было, все получилось, с 1 октября 2019 года Почта России — акционерной общество. Для простых отправителей и получателей это может не значит ровно ничего. Для будущего и развития компании — важнейшая веха. Частный бизнес более динамичен, элегантнее управляем. И более привлекателен для инвестиций.

И вот в почту приходит очередной варяг. Теперь это бывший вице-премьер из федерального правительства Максим Акимов. Очевидно, что для него это не столько понижение, сколько возможность навести порядок на конкретном участке. Каждой новой команде достается наследие предыдущей, а в период стремительного развития не всегда хватает сил и времени на внимательную ревизию. Ведь если в малом бизнесе расчистка авгиевых конюшен происходит без лишних травм, то в крупном об этом узнает весь мир.

В череде многочисленных российских арестов недавнее задержание IT-директора Почты России Сергея Емельченкова — странная новость. Вот уж пришла, откуда не ждали. Все же было хорошо, но, как выясняется, в тихом омуте черти водятся. Обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий; с. 3 ст. 286 УК РФ. По данным следствия, заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании "Почта России" Сергей Емельченков причинил ущерб на 67 млн рублей, в 10 раз занизив сумму штрафов за ненадлежащее исполнение договора https://tass.ru/proisshestviya/8976183

Хотя омут, благодаря раскрытию информации о госзакупках, не такой уж ныне и мутный. И даже беглый поиск по госзакупкам показывает сомнительные контракты.

Скелеты часто выпадают из шкафа, но не всегда с таким шумом.

Два с лишним миллиарда рублей должна потратить Почта России на организацию контактного колл-центра — итоги конкурса подвели 13 июля. Сумма вопросов не вызывает: организация связи с клиентами такой большой компании по всей стране в режиме 24/7 — весьма затратный процесс. Вызывает сомнения другое.

Согласно Протоколу заседания комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов открытого конкурса (с ним можно ознакомиться в Интернете с помощью сервиса Контр.Фокус - https://zakupki.kontur.ru/32009187242), на участие в нем было подано всего три заявки.

Каждый участник конкурса получил от комиссии одинаковую оценку по критерию «Качество технического предложения и квалификация участника закупки» - максимальные 40 %. Но в итоге победила компания ООО «Ньюконтакт», которая сумела предложить самую низкую цену за единицу услуг - 109 950 рублей, что на 22, 5 тысячи рублей ниже общей начальной заявленной организаторами конкурса (132 447 рублей). Вполне справедливое, казалось бы, решение: зачем платить дороже, когда ту же услугу можно получить за меньшие деньги?

Но в телеграм-каналах обсуждают https://t.me/russica2/30764, что вызывает вопросы победитель - компания ООО «Ньюконтакт», в которой согласно открытым данным по состоянию на 2019 год всего 67 сотрудников (См. источник https://www.rusprofile.ru/id/2752089).

Крупные игроки рынка с многими тысячами сотрудников в штате в недоумении, каким образом компания силами всего 67 работников сможет реализовать столь масштабный проект.

К слову, у конкурентов ООО «Ньюконтакт» по конкурсу в штате более 2000 сотрудников (См. Источник https://www.rusprofile.ru/).

Карантин поменял нас всех. Оказавшись в вынужденной самоизоляции, мы начали больше прежнего ценить связь и коммуникации. От стикера в мессенджере до видеозвонка, от милой открытки до посылки с очередным дефицитом родным и близким. Именно Почта России стала главным сервисом страны. Подготовленная предыдущими руководителями, компания выстояла, пережила непростые времена и продолжила свое развитие.

Отделения давно стали современными и красивыми. Но пора бы и с «внутренней кухней» разобраться. Почта — это ведь не только про время, скорость и надежность. Это и про отлаженные процессы внутри. Сможет ли бывший вице-премьер Максим Акимов навести порядок в гигантской корпорации?

Ну, тут как на почте: ждем, когда отправление дойдет до адресата.