Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы

В Архангельске семь лет работала студия детского порно Paradise-birds, продававшая фото русских детей педофилам по всему миру. Мы публикуем самые целомудренные снимки, потому что распространять порнографию не имеем права по закону. На фото: модель Katrin.

История тянулась без малого четыре года: вместе с организаторами порностудии были арестованы четыре мамы и бабушка малолетних актрис, и здесь возник затык. Потерпевшие дети и их оставшиеся на свободе отцы стали отказываться от показаний и жаловаться в центральные СМИ на «беспредел»: «Мама не виновата!»

В целях давления на суд 32 тома уголовного дела прислали и вашему въедливому корреспонденту...

История оказалась в стиле хард, но не только в смысле порно. Она - о детском тщеславном желании быть топ-моделью. О глупости родителей, не видевших вреда в фото без трусов. Ну и конечно, о наживе...

«МОИ МОДЕЛЬКИ»

Все началось летом 2016-го.

В отдел «К» УМВД России по Архангельской области, который занимается компьютерными преступлениями, стукнули, что в темном слое интернета выложены на продажу голые фото местных сестричек Сандры и Алины Мартиновых (данные изменены, псевдонимы на педофильских сайтах Agatha и Polly). Девочкам тогда было 9 и 11 лет, чудовищные фотосессии с вибраторами начинались где-то с 4 - 5 лет, значит... Порнографию, скорее всего, снимает их мамаша, банковский кассир.

Расследование началось с этих фото Полли и Агаты, выложенных матерью в соцсети. Сотрудники отдела «К»увидели: они идентичны порноснимкам, выложенным на педофильском сайте в Даркнете. Из материалов уголовного дела (позже фото были изъяты при обыске).

Опера зашли на страничку кассирши ВКонтакте и обомлели: эти самые фотки, только в прозрачных одеждах и белье, были выложены в открытом доступе. У педофилов так принято: сессии начинаются в одежде, постепенно модель устраивает стриптиз... ну и в конце понятно что. У мамаши красовались начальные снимки сессий, окончание которых можно купить только за деньги. Папка гордо называлась «Мои модельки».

Опера прошвырнулись по страничке и увидели на семейных фото еще одну малолетнюю актрису, ник Katrin, установили личность: Катя Н., дочь сводной сестры кассирши.

Изучили фото с одинаковым интерьером, сосчитали архангельских школьников (их оказалось 11: 10 девочек и один мальчик), пробили по специальной программе случайно попавшие в кадр виды из окон и определили адреса съемок в Архангельске вплоть до квартиры.

Квартир оказалось три. И во всех в разное время жила супружеская пара «фотографов».

ОХРАННИЦА И «ОФИЦЕР КГБ»

Она: Ольга Гусарова, 64 года, бывший тюремный надзиратель, старший прапорщик. Работала уборщицей, лифтером.

Он: Вадим Двораковский, 51 год, бомж. В 90-х подвизался звукорежиссером в ДК, потом его родители продали квартиру в Москве и переехали в деревню под Нижним Новгородом (так часто поступали тогда алкоголики), в 2005-м дом сгорел, родители погибли, Вадим оказался без документов у знакомой в Архангельской области. Ни на компенсацию за утерянное жилье, ни на восстановление паспорта не подавал, а всадил этой знакомой нож в руку и попал в психиатрическую больницу с делирием (помрачение сознания. - Ред.).

Организовали порностудию бывший тюремный надзиратель Ольга Гусарова и бывший звукорежиссёр Вадим Двораковский. Они хорошо зарабатывали и попутно решали свои сексуальные проблемы. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Встретились два одиночества на кладбище: он прибился к храму ночным сторожем, она продавала в киоске венки с цветами. Он звал ее «жабой» и «жабкой».

Рассказывает сын Гусаровой Олег:

- Двораковский сразу показался мне подозрительным. Он говорил, что раньше работал в КГБ, а теперь вычисляет педофилов, и потому моя мать должна взять на себя кредит для покупки фотоаппарата, он будет водить к нам домой девочек, выкладывать в сеть их фото в белье и так разоблачать извращенцев (тренд того времени, вспомним Тесака-Марцинкевича. - Ред.). Меня это возмутило, мать поначалу тоже, но потом Вадим психологически обработал ее, она стала оправдывать его и оборудовала дома фотостудию. Был скандал, я написал заявление, что мою мать вовлекают в занятие детской порнографией. Приходил участковый, в ту же неделю Двораковский и мать съехали с квартиры и несколько лет не отвечали на мои звонки. Когда в 2011 году мать взяла трубку, они с Вадимом жили на съемной квартире. Я зашел в одну их комнату и увидел осветительные приборы. Все понял и смирился с тем, что мою мать посадят...

Первая студия располагалась в деревянном бараке. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Потом пара порнографов сняли квартиру поновее. Фото из материалов уголовного дела: Гусарова и Двораковский показывают, где мучили детей. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Как хотите, а брать кредиты, чтобы удовлетворять сексуальное влечение любимого к девочкам-нимфеткам и самой участвовать в глумлении над детьми, - трагический сюжет...

Зачем-то еще Гусарова рассказывала всем, что Двораковский несостоятелен как мужчина: «Был ранен в ходе спецоперации в Чечне», и их связь чисто духовная... Бабы - дуры.

Как высказался другой сын Гусаровой: «По своему характеру мать хотела быть обманута мужчиной».

Один из снимков авторства порностудии, организованной Двораковским и Гусаровой.

«ОЛЯ, НЕ ЗАБЫВАЙ, ТЫ МАНЬЯК»

В кадре прихожая, входит девочка лет 12 в школьной форме. Следующий кадр: она лежит на полу связанная, с кляпом во рту. Человек, скрытый черным балахоном, достает фаллоимитатор...

Склейка.

Девочка привязана к распятию, на глазах - маска, на сосках прищепки, человек в балахоне наносит ей удары плеткой по телу и охает голосом Гусаровой: «Ох, Ксюшенька, извини...» Голос Двораковского за кадром: «Оля, не забывай, ты - маньяк-педофил...»

Человек в балахоне достает велосипедный насос...

Это только один съемочный день из материалов, выданных Двораковским следствию.

Осталась куча мерзости: вибраторы, искусственные фаллосы с устройствами для накачки воздуха, наручники с мехом и костюмы, в которых снимали детей (фото из материалов уголовного дела). Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «ПОРТФОЛИО»

Свою жизнь Жаба и Вернер (такой ник Двораковский взял в соцсети) организовали так. Рассказывает бабушка той самой Ксении, сослуживица Гусаровой по СИЗО:

- В 2009 году Ольга пришла ко мне в гости, мы пили чай, и она рассказала, что ее мужчина организовал дома фотостудию, он может сделать Ксении портфолио.

Портфолио - волшебное слово, намертво отшибает мозги у родителей девочек. Означает серию фотографий для возможной работы моделью, и вообще-то эта услуга стоит денег, но - о чудо! - Ольга и Вадим говорили, что только начинают работать и готовы снять все совершенно бесплатно. А еще накормить родителей и детей (мамы обычно ждали на кухне, а Гусарова очень вкусно готовила), развлечь их - Двораковский рассказывал, что он экстрасенс, и водил руками над головой ребенка... Классическое свойство мошенников - уметь нравиться.

И, конечно, очень нравилось родителям, когда им начинали платить по 1 - 3 тысячи рублей за сет (сессию фотографий якобы для рекламы). Курс доллара тогда был 30, 100 баксов для Архангельска нехилая сумма, а жертв Гусарова набирала среди детей гардеробщиц, кассирш, сторожей...

- У меня все родители были в курсе, - говорила на следствии Гусарова. - Это было мое условие. Дети, которые у нас снимались, приводили одноклассников на пробы, и я всех разворачивала: говорила, мне нужен телефон мамы.

Родители тоже передавали адрес студии из уст в уста. Так и получилось, что сняты целые семьи - двоюродные сестры... Матери еще и ругались между собой, чья дочь зарабатывает больше.

- В 2009 году я открыл сайт в интернете и назвал его paradise-birds, что означает «райские птицы», - вчистую сознавался Двораковский в Следственном комитете. - В то время еще можно было свободно регистрироваться на форумах, где общались любители детского порно, я сделал рекламу сайта, указал почтовый ящик, и мне стали писать клиенты. Работал только с иностранцами. Разместил образцы фотографий, а после оплаты отправлял обнаженные фото и видео на файлообменные серверы, адрес архива посылал по электронке. Вскоре у меня появились шесть постоянных клиентов: японец Такахаси Катцуя, немец Бернд (IP-адреса всех педофилов были отправлены в Интерпол, их многие десятки, в списке Нидерланды, США, Австралия, Франция, Великобритания и другие страны, некоторые преступники уже отбывают наказание. - Ред.). Средний заказ был 300 - 400 долларов США, сет со связыванием - 600. Одна съемка - 250 фотографий. Часто клиенты сами присылали сценарии...

Двораковский выдал 10 тысяч фотографий, заархивированных на диске-накопителе, переписку и рабочие материалы. И вот они самые страшные.

«Я УМЕЮ»

- Мне щекотно, хи-хи.

Девочка Ксюша, модель Кейси, снимается, Гусарова и Двораковский командуют:

- Пальцами быстро-быстро-быстро...

- Блин, не могу уже. Бэ-э, довольны, да? (Звук, похожий на детский плач.)

- Надо, надо! Голову закидывай, губы кусай. Дыши тяжело...

Невозможно читать эти диалоги не понимающей себя неопытности и планомерного развращения. На психиатрической экспертизе Двораковский говорил, что не испытывает к детям никакого влечения: «Это просто способ заработка», но по факту пара планомерно ломала табу детей. Табу на публичное обнажение, табу на лесбийский секс, на половые акты перед камерой, причем даже между родственниками.

А мамочки льстиво спрашивали Двораковского, как ему удается делать так, что дети раздеваются. Тот улыбался: «Я умею».

Ледяной ужас - смотреть расшифровки видеофайлов: «Видеофайл MOV011. Кейси лежит на кровати в комнате и плачет. Голос за кадром: «Да, Ксюша, передохни». В кадре появляется Двораковский, который гладит девочку по голове», - а в следующем томе читать восторженные письма клиентов: «Наши поцелуи Кейси! Она всегда радостна и, кажется, хорошо проводит время!»

На самом деле о том, что шестиклассница Ксения С. снимается в порно, знала вся школа. Эту фотографию девочка выкладывает в 2010 году на личной страничке, и друзья ей пишут: "Ксюша, ты пипец... ну, хотя бы не на улице".

Неудивительно, что в 19 лет та самая Кейси попала в психбольницу - боялась отходить от дома, резала руки канцелярским ножом. О том, что она снималась в порно, знала вся школа, и именно об этом девушка первым делом рассказала психиатрам. В студию она послушно ходила до 14 лет, а потом порвала с семьей - в школе не появлялась месяцами, воровала в магазинах...

Когда возбудили педофильское уголовное дело, Ксения орала на мать: «Вы все знали! Следователь мне сказал, что все родители все знали!»

Дело казалось очевидным, но вдруг дети-потерпевшие встали на защиту своих попавших в тюрьму родителей. Ксения С. выступала по телевидению с интервью: «Мама не виновата!» Фото: Первый канал

ЦИРКОВОЙ ПРОЦЕСС

Процесс шел в гарнизонном военном суде, потому что мама Ксении С. Юлия Краснова оказалась военнослужащей.

Юлия Краснова уверяла, что не знала, как именно снимают ее дочь. Фото: Соцсети

Казалось бы, какая наглость со стороны людей, за руку приведших своих детей педофилам и сидевших во время сеансов в соседней комнате, заявлять, что ничего не знали! Но почти все мамаши так и поступили. Причем при полной поддержке детей: махровый стокгольмский синдром...

И это был цирк. Родительницы наперебой совали судье дневники детей с пятерками и грамоты за участие в конкурсах, кружках и секциях.

Следователь Александр Максимов с честью выдержал трудную ситуацию, когда жертвы выступили единым фронтом с преступниками, против следствия. Фото: Первый канал

Марина Юшкова, сестра-хозяйка городской больницы, мать потерпевшей Альбины (модель Николь):

- Моя Альбина любила смотреть по телевизору шоу «Топ-модель по-американски» и очень хотела попробовать себя в модельном бизнесе. Я присутствовала на всех сессиях, так как боялась, что мой ребенок запнется за осветительный прибор, я тряслась над ней. Но во время фотографирования я переписывала на кухне у Гусаровой рецепты: «тибетский способ от угрей», «крапива при климаксе», - передает судье тетрадь с рецептами.

Альбина, потерпевшая:

- Голос ласковый и нежный вьется птицей надо мной! Так легко и безмятежно рядом с мамочкой родной. На колени к маме сяду и уютно обнимусь, слаще счастья мне не надо, ничего я не боюсь! Эти стихи я написала маме в камеру! Если бы моя мама знала, что со мной делают Гусарова и Двораковский, она бы заявила в полицию! Моя мама воспитала меня достойным человеком...

Конвой хрюкает.

Альбина Ю. (модель Николь), посвящала матери стихи и читала их на суде, заявляя: «Мама вырастила меня достойным человеком!» Это было бы смешно, когда бы не называлось «стокгольмский синдром». (Фото сделаны Двораковским. Сейчас девушка уже взрослая).

Председательствующий:

- Подсудимая Юшкова, вы находились в квартире с потерпевшей и не знали, что ее снимают голой?

Подсудимые Гусарова и Двораковский:

- Ваша честь, съемки шли по 13 часов, в однокомнатной квартире этого нельзя было не увидеть: модели уставали, каждые 15 минут выходили пить воду и сок, голые или в сценических костюмах - чулках с подвязками...

Юшкова:

- Они говорили, это для журналов.

На экране демонстрируется ролик, в котором подсудимая Юшкова командует своей маленькой дочери: «Трусики сними».

СДВИГ МОРАЛИ

Никто из подсудимых, по сути, не раскаялся.

Наталья Нивина, младшая медсестра роддома (мать модели Катрин):

- Я лично не делала ни фото, ни видео, я только убедила дочь раздеваться, потому что мы нуждаемся в деньгах. Я мать-одиночка...

Наталья Нивина честно признала: она убедила дочь сниматься в порно, потому что семье нужны были деньги.

Ольга Гусарова:

- Вадим П. (родственник Юшковых, ник Miguel. - Ред.) сам к нам приходил, иногда без приглашения. На него спроса не было, снимется и не продается, но семья небогатенькая, мы платили из своих. Придет: «Можно я сфотографируюсь?», - и сидит, на компьютере у нас играет...

Вадим П., единственный мальчик в фотостудии, тоже был уверен: сесть должны только Гусарова и Двораковский, но не родители!

Двораковский:

- Когда я начинал этим заниматься, законы были другие. Закон изменился, и общественное мнение тоже.

Закон действительно изменился: еще в начале 2000-х фотографу-порнографу дали бы штраф, а вот насчет морали я бы поспорила.

Доказательствами стали "полуодетые" фото, которые хранились дома у родителей. Двораковский дарил их для домашних альбомов, а суд посчитал "приготовлением к порнографии". Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Люди совершенно дезориентированы. Мама-Юшкова на вопрос, почему она не пресекла фотографирование в голом виде, ответила, что в «Топ-модели по-американски» часто были съемки ню и она не поняла, почему нельзя здесь.

Марина Юшкова лично водила на съемки дочь Альбину и командовала: "Трусики сними!", - а теперь уверяет, что думала: это просто реклама.

Кассирша Мартинова, мать моделей Полли и Агаты, выложила фото дочек в игривых позах и белье на всеобщее обозрение, потому что «ачотакова?».

Мать моделей Полли и Агаты (девочки до сих пор несовершеннолетние, сообщить их настоящие имена мы не можем), не возражала против съемок до определенного момента

Женщина потом возмутилась и пресекла походы дочерей в студию... к сожалению, слишком поздно. В ее действиях все равно обнаружили состав преступления.

И никто из родителей не видел «ничего такого» в сексуальных снимках в колготках в сеточку, которые после сессий отдавал им на память Двораковский. Люди хранили их в домашних альбомах, вешали на стенку...

Для старшего прапорщика Красновой это отсутствие вкуса оказалось роковым: ей почти удалось убедить суд, что она присутствовала лишь на нескольких первых сессиях, отдала дочь в фотостудию и убежала заниматься строевой подготовкой. Мол, доверилась маньякам, а дочь-подросток врала ей...

Судья посмотрел на фото, сделанные при Красновой, и квалифицировал их как съемку - приготовление к порнографии.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что знали взрослые?

Всем родителям говорили, что есть сайты, на которых фото детей покупают иностранцы. Чем снимки откровеннее, тем лучше они продаются: «В России это все равно никто не увидит».

Какие-то мамы разрешали съемку в белье и с «красивым обнажением, как в журналах», какие-то позволяли «все, кроме проникновения». Но в комнате, где проходили съемки, матери не присутствовали, самых жестких фотографий им не показывали, детей просили помалкивать. То есть родителей держали в полуведении (из-за чего в суде было много сюрпризов). Кто-то узнавал о голых съемках по факту: бабушка двух моделей зашла в комнату, когда те плескались перед камерой в надувном бассейне, и подступила к Гусаровой: «Почему моих внучек снимают без трусов?» Та жестко ответила: «Ты получаешь деньги не за красивые глаза детей». Бабка заткнулась... Деньги - главный признак, по которому родителей посадили. Те, чьи дочери снимались втайне, прошли свидетелями.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Рукописи не горят, снимки не исчезают

Все запиравшиеся в суде родительницы в итоге схлопотали по 13 лет, даже организаторам студии дали меньше - 8,5 и 9,5 - за помощь следствию. Единственная мама, признавшая свою вину, села на пять лет.

Следствие искало счета архангельских порнографов: по самым скромным подсчетам, с 2008 по 2015 год они получили от иностранцев 2 млн 917 тыс. рублей. Но богатства не оказалось. Гусарова объяснила: они жили на съемной квартире, часть выручки отдавали моделям и их родителям, пенсию не получали, ее забирали банки за кредиты, в месяц выходило всего 30 тысяч рублей. Получается, весь доход преступники просто проели: Двораковский завел аквариумы с морскими рыбками...

Студия Polarlights (другое название Paradise-birds) закрыта. Но фотографии по-прежнему можно найти в сети... На снимке модели Полли и Агата. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Из всех добро нажила только бабушка моделей Полли и Агаты (это она возила девочек на съемки, а не мать): на гонорары от торговли внучками купила домик на Азовском море. Каждый раз перед началом фотосессий девочкам говорили, что они зарабатывают на ремонт.

Возила Полли и Агату на съемки их бабушка, Валентина В. На деньги от продажи внучек пенсионерка отдыхала в Дубае и купила домик в Ростовской области на Азовском море. Этот снимок она сделала в студии у Двораковского и цинично подписала "На корпоративе".

Выходит, что остались только этот домик, куча омерзительного реквизита... и снимки.

Я зашла в Тор и, несмотря на то что Двораковский удалил свой paradise-birds, немедленно нашла всех моделей. Рукописи не горят, как и изображения. Они навсегда принадлежат педолобби.

Этот след будет тянуться за девочками всю жизнь.

А три матери, продававшие своих детей педофилам, получили рак по гинекологии и так отправились на зону. Совпало, наверное.