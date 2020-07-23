2020-07-23T18:09:36+03:00
Общество

Прощание с Александром Беляевым: самого обаятельного ведущего прогноза погоды провожали самые близкие

Телеведущий был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Николай ГЕРАСИМОВ
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Как писали журналисты, Беляев был не просто ведущим, но и своего рода психотерапевтом: его доброжелательные мягкие интонации скрашивали впечатление от новостей, которые и сейчас нечасто радуют зрителей, а в конце 90-х стабильно вгоняли их в депрессию.Как писали журналисты, Беляев был не просто ведущим, но и своего рода психотерапевтом: его доброжелательные мягкие интонации скрашивали впечатление от новостей, которые и сейчас нечасто радуют зрителей, а в конце 90-х стабильно вгоняли их в депрессию.Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Беляев отвечал на нашем телевидении за погоду. А еще - за мягкость и ощущение уюта: он был самым добрым изо всех ведущих, появлявшихся на экране. По профессии он был не метеорологом, а гидрологом, и ни о какой телекарьере не помышлял - но в конце 90-х практически случайно попробовался в прогноз погоды на НТВ. И обошел всех молодых претендентов.

Сын Александра Беляева Илья (на фото слева) пошел по стопам отца, выбрав профессию географа. Он вместе с отцом работал над прогнозом погоды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сын Александра Беляева Илья (на фото слева) пошел по стопам отца, выбрав профессию географа. Он вместе с отцом работал над прогнозом погоды.Фото: Иван МАКЕЕВ

Беляев давно страдал от диабета, а несколько лет назад к этому присоединился онкологический диагноз. Он долго сражался с болезнью, перенес несколько операций, последняя была сделана всего несколько недель назад. Он очень надеялся на выздоровление. Но, увы, в минувший понедельник его не стало.

В Москве состоялось прощание с телеведущим Александром Беляевым. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве состоялось прощание с телеведущим Александром Беляевым.Фото: Иван МАКЕЕВ

Самый обаятельный ведущий прогноза погоды скончался в Москве 20 июля от онкологического заболевания на 72-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самый обаятельный ведущий прогноза погоды скончался в Москве 20 июля от онкологического заболевания на 72-м году жизни.Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний путь Беляева провожали самые близкие. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний путь Беляева провожали самые близкие.Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ в 1998 году и проработал там больше двух десятилетий - в последний раз он вышел в эфир 31 января 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ в 1998 году и проработал там больше двух десятилетий - в последний раз он вышел в эфир 31 января 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Беляев был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Беляев был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с Беляевым.Иван МАКЕЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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