Москву опять винят в «советской оккупации» Латвии, Литвы и Эстонии

Госсекретарь США Майкл Помпео и министры иностранных дел трех прибалтийских государств выпустили совместное заявление. В нем, в частности. говорится: «Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году».

Нового здесь ничего нет. С подобными демаршами прибалты выступают по несколько раз в году, иногда распаляясь до требований компенсации за «советское рабство» на сотни миллиардов долларов. Что и говорить, смелые ребята: не дают спуску восточному соседу, сидючи в жилетном кармане у дяди Сэма. Наверное, полагают, что уютно устроились там на века.

Вот только кто же переписывает историю? Я не утверждаю, что СССР в предвоенные годы действовал на мировой арене по-джентльменски, в белых шелковых перчатках. Потому что абсолютно все ключевые страны тогда готовились к неизбежной яростной схватке и вовсе не были альтруистами.

Советский Союз вел себя предельно рационально, стремясь максимально обезопасить свои границы и насколько можно дальше оттянуть начало войны.

Сейчас прибалты утверждают, что «Сталин по сговору с Гитлером оккупировал три независимых государства». Но смог бы СССР так легко инкорпорировать в свой состав на правах равноправных республик бывшие губернии Российской империи, если бы этого не хотело тогда большинство населения Эстонии, Латвии и Литвы? Там сейчас не показывают документальные кинокадры многотысячных шествий и митингов в Риге, Вильнюсе и Таллине с лозунгами на транспарантах: «Требуем присоединения к Советскому Союзу!» К тому времени во всех трех странах окрепли левые силы, просоветские настроения брали верх. Потому что альтернатива была вполне очевидной: стать вассалами третьего рейха с перспективой вообще потерять национальную идентичность. Ведь к июню 1940 года практически вся Европа оказалась под пятой нацистов. За какие-то полтора месяца пала считавшаяся могучей Франция, а разгромленный британский экспедиционный корпус еле успел удрать домой через Ла-Манш. В союзе с СССР многие прибалты видели гарантию своего выживания.

Хотя, конечно, там были и те, кто страстно желал прихода Гитлера, чтобы обеспечить себе власть. Они стали во время Второй мировой войны преданными союзниками нацистской Германии. Например, именно Эстония уже в декабре 1941 года отрапортовала в Берлин, что стала полностью «юденфрай». То есть уничтожила на своей территории всех евреев до последнего.

Кстати, почему-то сейчас почти не вспоминают, что еще до «советской аннексии» прибалтийских стран (а на самом деле с просьбой о вступлении в состав Советского Союза к Москве тогда официально обратились парламенты всех трех государств) Великобритания в мае 1940 года, никого не спрашивая, оккупировала Исландию. Наплевав на протесты местного правительства, англичане арестовали всех, кто пытался противиться вторжению, и забрала островное государство из-под власти датской короны, которой формально принадлежала Исландия. И знаете, Лондон все правильно сделал. Ибо в противном случае там через месяц высадились бы немцы и оседлали все важнейшие трансатлантические коммуникации.

Особо умиляют заклинания прибалтов заплатить им за «мытарства советского периода». Возьмем, к примеру, хоть Литву. Хороша оккупация! Ведь это из рук Москвы скромная страна получила свою столицу Вильнюс и огромные прилегающие территории (ранее принадлежавшие Польше), свой единственный глубоководный порт Клайпеду (бывший немецкий Мемель), половину Куршской косы с великолепными курортными условиями (ранее была частью Восточной Пруссии). И это еще не все: в августе 1940 года Литве были переданы участки Белорусской ССР (в районе Друскининкая), а в январе 1941-го Советы выкупили у Германии за 7,5 миллионов золотых долларов большой кусок бывшей польской земли с преимущественно литовским населением. И все это независимая Литва спокойненько унесла с собой, расплевавшись сначала с СССР, а потом и с новой Россией. Молчали бы уж в тряпочку, нет чего-то еще от нас требуют...

А уж сколько всего было построено в Прибалтике за советский период, какого невиданного расцвета достигла тамошняя культура. Весь многомиллионный Союз знал и любил великолепных актеров, режиссеров, композиторов, эстрадных исполнителей из прибалтийских республик. Многих ли нынешних назовете вы сейчас? А экономика? Оказывается, опять Москва виновата. Но не потому, что мало вкладывала в развитие. Нет, вы удивитесь, - слишком много. Даже термин поразительный выдумали - «излишняя индустриализация». Мол, навозводили электростанций, заводов, новых городов. На хуторах-то куда привычней было.

И последнее: прибалты выставляют себя главными американскими союзниками в Европе, ведь США никогда не признавали их вхождение в состав СССР. А вот с соседями по континенту такого единения нет. Многие страны Старого Света, включая, например, Швецию, официально считали Латвию, Литву и Эстонию советскими республиками. И это тогда тоже было очень рациональным подходом. Времена менялись и будут меняться, но география - величина постоянная. Америка далеко, а соседи - рядом, поэтому лучше с ними не ссориться.

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