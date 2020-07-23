Главные претенденты на «Оскар»-2021: Энтони Хопкинс, Делрой Линдо, Бен Аффлек и Элизабет Мосс

Кто-то скажет, что предсказывать лауреатов «Оскара» в июле - безумие. Но весь 2020 год был безумным: пандемия коронавируса перевернула с ног на голову весь мир, и киноиндустрию в том числе. Новые фильмы не выходили в прокат на протяжении нескольких месяцев. Или выходили только в интернете. Впрочем, Киноакадемия уже приняла решение допускать проекты Netflix и прочих стриминговых сервисов к участию в оскаровской гонке - при условии, что продюсеры докажут, что собирались прокатывать их и в обычных кинозалах, да COVID-19 помешал.

В общем, журналисты авторитетного сайта о кино IndieWire решили уже сейчас назвать имена актеров и актрис, которые в следующем, 2021 году могут побороться за вожделенную статуэтку. Они ориентировались на результаты крупнейшего фестиваля независимого кино «Сандэнс» (он прошел зимой, до того, как разбушевался коронавирус), на фильмы, показанные на интернет-платформах и на имеющуюся информацию о картинах, которые только готовятся к выходу.

Кадр из фильма «Пятеро одной крови»

По мнению аналитиков IndieWire, главные претенденты на «Оскар» в категории «Лучший актер» - Делрой Линдо (фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови» о чернокожих ветеранах Вьетнама, ищущих в джунглях золото, спрятанное во время войны), Бен Аффлек (фильм «Вне игры» о баскетболисте, ставшем алкоголиком) и Энтони Хопкинс (сандэнсовский фильм «Отец» об отношениях пожилого человека с дочерью, сыгранной недавней лауреаткой «Оскара» Оливией Колман).

Еще в список номинантов теоретически могут войти: Мэтт Деймон (либо за историческую драму Ридли Скотта «Последняя дуэль», либо за криминальную драму «Тихий омут», где он выступает в роли отца, чью взрослую дочь обвинили в убийстве); Джордж Клуни за фантастическую драму «Доброе утро, полночь» (он играет работающего в Арктике ученого, который хочет предупредить экипаж космического корабля, что на Земле произошла глобальная катастрофа); Гэри Олдман за биографический фильм Дэвида Финчера «Манк» о сценаристе легендарного фильма «Гражданин Кейн» Германе Манкевиче; Джон Дэвид Вашингтон за фантастический фильм Кристофера Нолана «Довод»; Билл Мюррей за новый фильм автора «Трудностей перевода» Софии Копполы «На грани»; Брэдли Купер за роль в триллере Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров»; Энсел Элгорт за роль в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история»; Тимоти Шаламе за новую экранизацию знаменитого фантастического романа Фрэнка Херберта «Дюна». Также называют Хоакина Феникса («C’mon, C’mon»), Тома Хэнкса («Новости со всего света»), Майкла Фассбендера («Следующий гол - победный»), Тахара Рахима («Пленник 760»), Лиама Нисона («Обыкновенная любовь»), Эндрю Гарфилда («Глаза Тэмми Фей»).

Бен Аффлек в фильме «Вне игры»

Что касается актрис, в список самых очевидных кандидаток, по мнению IndieWire, входят пятеро. Сидни Флэниган за роль совсем юной девушки, пытающейся сделать аборт в драме «Никогда редко иногда всегда»; Элизабет Мосс за биографическую драму «Ширли» о писательнице Ширли Джексон; Аня Тейлор-Джой за роль в новой экранизации романа Джейн Остин «Эмма»; Лесли Мэнвилл за фильм «Обыкновенная любовь» о том, как развиваются отношения супружеской пары после того, как жене ставят онкологический диагноз; Эми Райан за роль матери, ищущей свою исчезнувшую дочь в триллере «Пропавшие девушки».

Элизабет Мосс в фильме «Ширли»

Среди прочих претенденток на «Оскара» - Эми Адамс («Деревенская элегия»), Кейт Бланшетт («Аллея кошмаров»), Хэйли Беннетт («Глотай»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»), Вайола Дэвис («Black Bottom» Ма Рэйни»), Джулия Гарнер («Ассистент»), Рейчел Броснахан («Я твоя женщина»), Дженнифер Хадсон (роль Ареты Франклин в фильме «Уважение»), Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»), Фрэнсис МакДорманд («Страна кочевников»), Кэрри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Рашида Джонс («На грани»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холлидей»), Кейт Уинслет («Аммонит»), Мишель Пфайффер («Уйти, не прощаясь»).

Церемонии вручения «Оскара» в последние годы проводили в феврале. Но, опять же из-за последствий пандемии, в 2021 году награждение назначено на более позднюю дату - 25 апреля.