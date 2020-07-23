«Россети» создают интеллектуальную систему учета электроэнергии

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1 июля компания «Россети» приступила к исполнению 552-го Федерального закона о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии. Стартовало массовое внедрение «умных счетчиков». Проект масштабный – до 2030 года компании необходимо инвестировать в развитие интеллектуальной системы более 381 млрд рублей. Об этом гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский сообщил на совещании под руководством вице-премьера федерального правительства Юрия Борисова.

Обратим внимание, что интеллектуальная система учета – это ключевой элемент цифровой трансформации электроэнергетики. Группа «Россети»заранее, начиная с 2018 года вела подготовку к вступлению в силу 552 Федерального закона. К настоящему времени 15% точек коммерческого учета уже оснащены «умными счетчиками» (около 2,7 млн приборов). Кроме того, проведена большая подготовительная работа с поставщиками. В рамках партнерства с госкорпорации «Ростех» созданы и модернизированы производственные линии, которые обеспечат потребность в сетевой компании в «умных» счетчиках. Для понимания: в ближайшее десятилетие компания внедрит 18,1 млн современных приборов учета.

Кому это на руку? Эксперты говорят, что выгоду от использования «умных» счетчиков почувствуют прежде всего потребители. То есть мы с вами! Мы сможем оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Повысятся качество услуг и надежность электроснабжения. Ну и энергетики в накладе не останутся, поскольку потери и операционные затраты существенно уменьшатся, вырастет платежная дисциплина и эффективность труда.

Федеральный закон будет вступать в силу поэтапно. С 1 июля документ освобождает потребителей от обязанности покупать счетчики и оплачивать их установку. Теперь это зона ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. Затем, с 1 января 2022 года, в законе планируется построение системы учета электроэнергии только на базе «умных счетчиков». Но, как вы уже поняли, «Россети» приступили к их внедрению уже сейчас.