Российских подростков подсаживают на микрозаймы, а расплачиваться приходится родителям

Пандемия коронавируса ударила по карманам. Банки теперь не так охотно дают кредиты, а люди вдвое реже их берут. Но лихоимцы не дремлют. Самоизоляция закончилась, многие процессы остаются дистанционными. Неожиданная категория, которой, как выяснилось, можно втюхать онлайн-займ — подростки.

БЕРУТ СМАРТФОНЫ И ПЛАНШЕТЫ

С «детскими» кредитами решили бороться в Совете Федерации. Татьяна Кусайко, зампред комитета по социальной политике и Андрей Кутепов, глава комитета по экономической политике, уже направили в правительство законопроект, который запретит выдавать ссуды несовершеннолетним.

- Мне поступают обращения с жалобами на то, что оформить микрозайм, в том числе через интернет, могут подростки. Это стало возможным благодаря упрощенному порядку его выдачи. При этом родители не знают о заключенной подростком сделке, - объясняет «Комсомолке» Татьяна Кусайко. - Также дети занимают деньги под расписку. Очень часто могут приобретать в магазинах в рассрочку смартфоны, планшеты, аксессуары к ним и другую бытовую технику. И затем на семью ложится обязанность либо вернуть имущество, либо заемные деньги, которые взял подросток.

По словам сенатора, несовершеннолетнему дается право совершить мелкую бытовую сделку без согласия родителей. Но законом не установлено само понятие и критерии такой сделки. Вот недобросовестные ростовщики этим и пользуются, выигрывая суды. Законопроект позволит признать в суде ничтожными кредитные сделки, оформленные несовершеннолетними. Возможность взять кредит подростками останется, но только в случае, если он образовательный.

ЗАПРЕТИТЬ ОНЛАЙН-КРЕДИТЫ

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян признает, что проблема «детских» кредитов действительно существует, но не может оценить ее масштабы.

- Сегодня все чаще пытаются привлечь к финансовым операциям тех, кто в них ничего не понимает. Среди таких и дети, - говорит Тосунян. - Тем более, многие вещи делаются через интернет. Чтобы уберечь детей от возможного злоупотребления со стороны мошенников, нужно вводить ограничения. В первую очередь, ограничить выдачу займов через интернет. Ведь вряд ли несовершеннолетний лично пойдет в банк оформлять кредит. Он пойдет туда, где просто и там, где можно быстренько деньги получить. Это, к слову, делают и не очень сознательные взрослые, которые «ведутся» на экспресс-кредиты, лишь бы что-то быстро купить. Молодежь особо уязвима в сфере интернет-банкинга, который активно развивается. В итоге, все это расхлебывать придется старшему поколению, так как за детей до определенного возраста, а иногда до пенсии, отвечают родители. Поэтому инициатива очень полезная.

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