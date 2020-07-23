Трагедии большого спорта: психолог объяснил причины самоубийства фигуристки Екатерины Александровской

Трагедия произошла 18 июля. Почти в самом центре Москвы была найдена мертвой чемпионка мира среди юниоров в парном катании 20-летняя Екатерина Александровская. Из спорта она ушла лишь в январе. В ее квартире на шестом этаже была найдена предсмертная записка с одним лишь словом «Люблю».

- А что вас удивляет? Девочку, конечно, очень жалко. Но с точки зрения клинической психологии, психологии психологических кризисов здесь многое можно было предугадать, - пожимает плечами спортивный психолог Вадим Гущин.

Он работает в Институте медико-биологических проблем, исследует проблемы развития стресса у экипажей в ходе длительных космических полётов. Кроме того, он много лет консультирует известных российских спортсменов.

В два простых слова « можно предугадать» укладываются история последних лет короткой жизни Екатерины Александровской. Все этапы, которые последовательно привели к трагедии. Вадим Гущин их перечисляет :

- Несколько лет назад умер папа Кати, известно, что очень она скучала по нему, и жалела, что его нет рядом.

Спортивный психолог Вадим Гущин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В 2016 году сменила спортивное гражданство, стала выступать за Австралию, а тренироваться в Канаде. Значит была надолго оторвана от дома, находилась в чуждом культурном социуме, без друзей, вне привычного круга общения. Как Евгения Медведева.

- Стала чемпионкой мира в юниорах. И этот титул мы первым делом вспоминаем, когда говорим об Александровской. А что он значил для нее самой? Прежде всего, наверное, надежды, что и во взрослом катании ей будет можно добиться таких же высот и титулов! К сожалению, обманутые надежды. Да, она первой выступила от Австралии на Олимпиаде в фигурном катании, но результат был посредственным.

- Травма, сначала партнера, а потом и своя - и, скорее всего, на фоне нее проявившиеся припадки. Эпилепсия ведь не появляется из ниоткуда. Скорее всего, провоцирующим фактором был постоянный стресс, крайнее напряжение сил, после которых болезнь и проявилась. Болезнь, несовместимая со спортом.

- Досрочное, к чему мы уже начали привыкать в фигурном катании высокого уровня, завершение карьеры и возвращение в Москву. А здесь ее мало кто ждал, ведь пять лет на чужбине в период с 15 до 20 лет, когда в основном и обретаются настоящие друзья - большой срок. Друзей почти нет, полезных деловых связей нет, контакты с российскими тренерами оборваны несколько лет назад.

Фигуристка Екатерина Александровская. Фото: ЕРА/ТАСС

- Все это сложилось, как поленья костра, один к одному, когда ни в ком не удалось найти так нужной в кризисе поддержки, любви.

Голос психолога звучит размеренно, словно он читает историю болезни. И от этого еще больше создается впечатление, что трагедия Екатерины Александровской – не такая уж случайная и неожиданная для современного большого спорта. Немало спортсменов, завершающих карьеру, посещают мысли о том, что настоящая жизнь кончилась - и это действительно факт. К счастью, очень редко кто делает тот самый последний шаг.

Фабрика грез? Скорее фабрика трагедий

Но почему-то неудивительно, что все произошло именно в фигурном катании.

- А что вы хотите? – переспрашивает Вадим Гущин. – Российское фигурное катание в последние несколько лет – сплошная публичная драма.

С этим невозможно спорить. Юлия Липницкая, чемпионка Сочи-2014 так стремилась вернуть себе прежний вес и способность выполнять прежде покорявшиеся ей прыжки, что вынуждена была лечится от анорексии, и до сих пор не может обсуждать все, что с ней случилось. Еще одна героиня ОИ-2014 Аделина Сотникова стала жертвой мошенников. Призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева – мишень для ненависти ее прежних фанатов, не простивших уход в Канаду от тренера Тутбердизе… И это только то, что на поверхности. Там, внутри этих групп знаменитых тренеров сплошные трагедии...

Но почему все это свалилось на фигурное катание? Ответ, кажется, тоже прост. Тот путь, что спортсмены в других видах спорта проходят за десятилетия, в фигурном катании промчится за пару сезонов: в 14 лет ты – подающая огромные надежды, в 15 –если повезет, чемпионка, в 17 – уже отработанный материал.

Лучше всех про это написала в своем Инстаграм еще одна недавно завершившая карьеру фигуристка Мария Сотскова: «Сначала у тебя есть все, о чем ты так мечтаешь, а потом взгляды восхищения меняются, в лучшем случае, на жалость».

Фигуристка Мария Сотскова на чемпионате России по фигурному катанию, 2016 г. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Эти слова должны быть выбиты крупными буквами на входе на все спортивные арены.

Иллюзия любви

В фигурном катании есть традиция. На соревнованиях после выступления спортсменам с трибун кидают плюшевые игрушки. Ушастые зайцы, медведи-симпатяги, пушистые коты летят на лед, их охапками собирают дети, и передают спортсменам. Кто-то эти игрушки раздаривает, кто-то передает в детские дома. Но все равно комнаты фигуристок часто напоминают витрины «Детского мира».

Раньше на лед бросали цветы. Но опадающие лепестки сразу же превращались в мусор и уходило слишком много времени, чтобы очистить площадку для следующего проката. Но быть может с цветами было бы справедливее. Потрепанные засохшие букеты напоминали бы, как непостоянна любовь фанатов фигурного катания, и не только его.

«Почти все спортсмены, а фигуристки в особенности, живут иллюзией любви, подсаживаются на наркотик всеобщего обожания, - говорит Вадим Гущин. – Они думают, что сердечки под их постами в Инстаграме – это настоящая любовь, всерьез и надолго. А на самом деле это только лишь «лайки», мимолетные касания пальцами по экрану, и ничего более. Можно предположить, что Екатерина Александровская тоже попалась в эту психологическую западню. Ей, возможно, тоже казалось, что любовь окружающих – это величина значимая, достоверная и постоянная».

Девочка увозит плюшевого мишку, брошенного на лед после выступления фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Спортсмены привыкли быть в центре внимания, живут этим, как основным показателем своей ценности для общества, напоминает психолог. И предлагает вспомнить, куда хотела устроится Катя после завершения карьеру – сразу на ТВ: «То есть опять быть в центре внимания. А вы много видели примеров, чтобы человек мог вот так без связей устроится на телевидение? А откуда у нее связи в России, если она последние пять лет жила в Австралии и Канаде?».

«Все наше фигурное катание это словно известный каждому любителю этого вида уголок «kiss and cry» (поцелуи и слезы – англ. Так называют место, где фигуристы ожидают оценок во время соревнований), - бросает точную фразу Вадим Гущин. - Только во времена Ирины Родниной было больше поцелуев. Сейчас, когда фигурное катание превратилось в детский вид спорта – больше слез».

«Что они умеют? Ничего»

Хотя и во время Родниной и много позже в нашем спорте было немало самоубийств.

Владимир Куц – великий стайер, двукратный олимпийский чемпион, и посредственный тренер. Его сгубили алкоголь и разочарование.

Советский бегун Владимир Куц, 1956 год. Фото: ТАСС

Елена Мирошина – «Русская ласточка», серебряный призер Олимпиады-92 в прыжках в воду. Выпивать начала еще в 12 лет, а в 21 год, растратив уже всю карьеру, была найдена мертвой. Врачи потом рассказали, что Мирошина была беременна.

Елена Иващенко – призер чемпионатов мира. Тяжелое детство, приемные родители, провал на Олимпиаде-2012, неудачная операция, психологические заболевания, расстроившаяся свадьба, обманутые надежды… В итоге – суицид. Перед тем, как его сделать Елена звонила приемной маме, плакала, просила прощения за все. А предсмертную записку Елена написала на страницах своего паспорта.

Золотой призер Суперкубка мира по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг среди женщин россиянка Елена Иващенко, 2007 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Евгений Белошейкин, вратарь сборной СССР по хоккею, олимпийский чемпион Калгари-88. Потом был отчислен из ЦСКА за нарушения режима, не удержался в ленинградском СКА, и даже в Колпино. У него было несколько попыток суицида.

Чемпион страны хоккеист Петр Девяткин – тоже покончил с собой. Главный тренер женской сборной по волейболу Сергей Овчинников – был найден мертвым в гостиничном номере, переживая неудачу своей команды на Олимпиаде-2012… И таких трагических, и порой неизвестных историй очень много.

«Вы еще забыли про тех, чья жизнь не закончилось суицидом, но которые сами разрушили себя, например алкоголем, - добавляет психолог. – Таких примеров в нашем, да и во всем мировом спорте, большое количество. А сколько трагедий в не таких популярных видах спорта, как футбол или хоккей, среди тех атлетов, кто не дошел до титулов и Олимпийских игр? Сколько у них было завышенных ожиданий, разбившихся о реальность? А завершение карьеры – это же один из главных психологических кризисов в жизни спортсмена. Трудно представить себе, какой они страх испытывают принимая решения закончить выступления. На пенсию, а по сути - в никуда в 30 лет, когда ты сильный и успешный? Поэтому те же футболисты и теннисисты и бегают, пока не сотрутся колени. А теперь представьте, что заканчивать надо не в 35-40 лет, когда хоть какой-то опыт жизненный есть, личность сформировалась и окрепла, а в 18?».

Зачем водить спортсменов по хосписам

В 18 спортсменки ничего, кроме спорта не знают и не умеют. Фигуристки бросают нормальную школу после четвертого класса – режим тренировок такой, что их невозможно совмещать с нормальным обучением. В других видах спорта дети с определенного уровня тоже большую часть своей жизни торчат на сборах и соревнованиях. Да, я видел тех тренеров, которые в юниорских сборных заставляют своих подопечных проводить несколько часов в день за учебниками, писать сочинения и проверяют оценки. Но таких немного.

А после карьеры – пугающая неизвестность. Депутатских кресел для всех не хватит. На ТВ могут работать единицы, для того, чтобы тренировать, тоже нужны способности. В детском спорте – копеечная зарплата и тотальное неуважение.

«Зрители любили не столько их самих, они их и не могут узнать как следует, видя только имидж, красивую обертку - сколько любили их медали, - подтверждает Вадим Гущин. – И они не понимают, насколько спортсменам нужны не столько овации и медведи, сколько помощь в развитии личности, в обретении культуры, в понимании реальной жизни за пределами арен. Вы думаете это просто так, для пиара умные дальновидные наставники спортсменов водят по детским домам, больницам, хосписам, онкоцентрам? Только для благотворительности или ради показухи? Нет, эти встречи нужны самим спортивным звездам. Чтобы они понимали, что такое жизнь. Чтобы были готовы к столкновению с проблемами после карьеры. Вы же знаете, что солдаты, участвовавшие в военных действиях, пожарные проходят психологическую реабилитацию? Так вот, спорт высших достижений – та же война. У спортсмена должна быть возможность вернуться с нее психологически нормальным и социально адаптированным человеком».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я провалилась»: Мать погибшей в Москве фигуристки рассказала о проблемах дочери

Тело 20-летней Екатерина Александровской нашли на улице 1905 года (подробности)