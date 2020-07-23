2020-07-23T20:05:43+03:00
Общество

Футбольным болельщикам дадут скидки и кэшбэк

Акции действуют до конца августа. И только для держателей карт «Мир»
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Новый футбольный сезон в России стартует уже скоро. Первые игры национальной сборной ожидаются уже в сентябре. И хотя ограничения, связанные с коронавирусом, все еще в силе, число болельщиков на трибунах должно увеличиться. Вместо разрешенных сейчас 10%, доля может вырасти до 50%.

Национальная платежная система «Мир» в преддверии осеннего спортивного сезона запустила специальную акцию. Она называется «Сборная выгодных предложений» и включает в себя скидки, кэшбэк и розыгрыши для держателей карт «Мир».

Как пояснили в компании, подобная акция была и в прошлом году. Тогда можно было выиграть поездку на матч сборной или на тренировку в Новогорске, приобрести билеты на матч и авиабилеты в город его проведения по сниженной цене и другое.

Этим летом держатели карт могут воспользоваться четырьмя выгодными предложениями:

1. Получить скидку 15% на поездки по тарифу «Комфорт» в сервисе заказа такси «Ситимобил»;

2. Вернуть 10% в виде кэшбэка за любую покупку в adidas;

3. Получить кэшбэк в 10% за все заказы в мобильном приложении БУРГЕР КИНГ;

4. Поучаствовать в розыгрыше промокодов на заказ еды и билетов на матчи национальной сборной от платежной системы «Мир» и «Додо Пиццы».

- В этом году программа для болельщиков станет масштабнее. Она распространится на еще больше сфер жизни. И чем ближе к матчам сборной – тем больше преимуществ по картам «Мир» мы будем предлагать, - заявила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир».

Акции продлятся с 23 июля по 31 августа. Посмотреть подробности текущих предложений и следить за новостями можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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