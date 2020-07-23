«Все схвачено»: вскрылась страшная правда о покровителе умершей в отеле блогерши Анны Амбарцумян

Загадочная смерть 27-летней блогерши Анны Амбарцумян, тело которой нашли в номере отеля в самом центре Москвы, не даёт покоя ее родным и близким. Кто был с девушкой в тот последний вечер? Совершила ли она суицид или Анне кто-то «помог», почему ее преследовали коллекторы - эти и многие другие вопросы пока остаются без ответа.

Помимо следователей в трагедии решил разобраться и Андрей Малахов: гости телешоу «Прямой эфир» собрались, чтобы прояснить темные стороны жизни 27-летней блогерши, и как она себя называла, - психотерапевта, сексолога и экстрасенса. Как выяснилось, у Амбарцумян был любимый мужчина Сергей, которого она считала мужем. Гораздо старше, состоятельный и... несвободный. А кроме того, он уже засветился в громкой и скандальной истории - из-за него остался инвалидом муж Марии Арбатовой.

Анна Амбарцумян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сколько я на телевидении, меня никогда не трясло так, как сегодня. Я не большой специалист по жизни Анны Амбарцумян, но я большой специалист по Сергею Белюскину, - призналась писательница Андрею Малахову. - В феврале 2011 года он ехал в аэропорт и на своём «Лэнд Ровере» сбил моего первого мужа, отца моих детей. А дальше начались чисто бандитские примочки: он не остановился, проехал дальше, не вызвал «скорую», потом лжесвидетельствовал о том, что на дороге был гололёд...

По словам Арбатовой, ее бывший муж перенёс три тяжелейших операции: ему из осколков собирали руки и ноги, удаляли селезенку, ставили специальный противотромбозный фильтр... Девять лет писательница судилась с Белюскиным, но наказание он так и не понёс. Арбатова проиграла четыре суда - как она уверяет, потому что у ее оппонента «было все схвачено на самом верху».

- Человек ни разу не позвонил, не извинился. Он решил, что это просто не его история. И если здесь он причастен, я думаю, стратегия у него не поменялась, - на всю страну высказала свои подозрения Мария Арбатова. - За много лет мы не смогли ничего сделать, даже предав огласке нашу беду, привлекая уполномоченных по правам человека и нанимая лучших адвокатов. И сейчас это будет невозможно.

А ведь не исключено, что именно этот мужчина провёл с Анной последние часы ее жизни.

- Мы провели своё расследование: отследили машину этого человека по дорожным камерам, и везде в объектив попала девушка на пассажирском сиденье, очень похожая на Анну Амбарцумян, - сообщил зрителям Андрей Малахов. - И именно этого человека видели рядом с отелем за несколько часов до трагедии.

Между тем, в номере отеля, где нашли Анну, побывал один из финалистов «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев. Он уверен, что девушку не убивали - она покончила с собой из-за ссоры с мужчиной.

Напомним, тело Анны Амбарцумян нашли в столичном отеле в ночь на 18 июля. Рядом была обнаружена упаковка из-под таблеток. Сейчас следствие изучает все возможные версии трагедии, включая отравление.

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