Путин и Трамп обсудили ограничение вооружений, Иран и коронавирус

Договор СНВ-3 еще можно спасти. Об этом среди прочих вопросов говорили по телефону Владимир Путин и Дональд Трамп. Разговор президентов России и Соединённых Штатов состоялся в четверг вечером, и судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, истекающего через полгода, была главной темой.

Как сообщает сайт Кремля, «обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учётом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности». Путин и Трамп согласились с тем, что необходимо срочно начать консультации представителей двух стран, чтобы найти общие подходы для продления СНВ-3.

Как сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир, президент США настаивал на привлечении к переговорам еще и Пекин.

- Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих - между Китаем, Россией и Соединенными Штатами. Он также подтвердил, что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене, - сказал Дир.

В этом же контексте обсуждалась и инициатива Владимира Путина, предложившего провести саммит стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН «по широкому кругу проблем международной безопасности».

Президентами была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. И Путин, и Трамп «акцентировали востребованность коллективных усилий по поддержанию глобального режима ядерного нераспространения». Пользуясь случаем, лидеры обменялись поздравлениями в связи с 45-летием полёта в рамках совместной космической программы «Союз-Аполлон». Путин поделился с Трампом российским опытом борьбы с коронавирусом.