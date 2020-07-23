Зачем спортсменов водить по хосписам: психолог рассказал, как вчерашние чемпионы привыкают к обычной жизни

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал kp.ru трагедию, произошедшую с чемпионкой мира по фигурному катанию Екатериной Александровской. Фигуристка 18 июля была найдена мертвой. Позже в ее вещах нашли прощальную записку с единственным словом «люблю». Полгода назад Александровская вынуждена была закончить карьеру из-за травмы и приступов эпилепсии.

По словам психолога, у спортсменов, заканчивая карьеру, оказываются абсолютно неадаптированными к жизни в обществе.

- Зрители любили не столько их самих, сколько любили их медали, - считает Вадим Гущин. – И они не понимают, насколько спортсменам нужны не столько овации, сколько помощь в развитии личности, в обретении культуры, в понимании реальной жизни за пределами арен. Вы думаете это просто так, для пиара умные дальновидные наставники спортсменов водят по детским домам, больницам, хосписам, онкоцентрам? Только для благотворительности или ради показухи? Нет, эти встречи нужны самим спортивным звездам. Чтобы они понимали, что такое жизнь. Чтобы были готовы к столкновению с проблемами после карьеры.

Екатерина Александровская.Фото: ТАСС

Вадим Гущин считает, что спортсмены по окончании карьеры нуждаются в психологической реабилитации.

- Спорт высших достижений – та же война. У спортсмена должна быть возможность вернуться с нее психологически нормальным и социально адаптированным человеком, - утверждает спортивный психолог.

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